Βόλτα στη Θήβα, την πατρίδα του Οιδίποδα
Βόλτα στη Θήβα, την πατρίδα του Οιδίποδα
Η Θήβα συνδυάζει μυθολογία, ιστορία και φύση σε μια κοντινή απόδραση από την Αθήνα.
Η Θήβα είναι μια από τις πολύ κοντινές πόλεις της Αθήνας η οποία μπορεί να μην έχει τη θαλασσινή γοητεία της Χαλκίδας, έχει όμως μακρά ιστορία που αξίζει να της χαρίσετε τα μόλις 88 χλμ. που απέχει από το κέντρο της πρωτεύουσας.
Πάρτε λοιπόν την παρέα και χαράξτε την παρακάτω πορεία, γιατί πριν φτάσετε στον τελικό σας προορισμό αξίζει να κάνετε μια στάση. Βγαίνοντας λοιπόν στην Εθνική Οδό θα πάρετε το δρόμο προς τη Λαμία αλλά πριν φτάσετε στην έξοδο για «Θήβα» θα λοξοδρομήσετε λίγο προς το χωριό Ύπατο και τη Μονή Σαγματά. Ακόμα και εάν δεν είστε πιστοί αυτό το μέρος πρέπει να το επισκεφθείτε. Η Μονή Σαγματά, ή όπως αλλιώς είναι γνωστή στους ντόπιους «Η Αγία Σωτήρα» βρίσκεται σκαρφαλωμένη σε ένα σπανό βουνό στα 740 μ. υψόμετρο
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Πάρτε λοιπόν την παρέα και χαράξτε την παρακάτω πορεία, γιατί πριν φτάσετε στον τελικό σας προορισμό αξίζει να κάνετε μια στάση. Βγαίνοντας λοιπόν στην Εθνική Οδό θα πάρετε το δρόμο προς τη Λαμία αλλά πριν φτάσετε στην έξοδο για «Θήβα» θα λοξοδρομήσετε λίγο προς το χωριό Ύπατο και τη Μονή Σαγματά. Ακόμα και εάν δεν είστε πιστοί αυτό το μέρος πρέπει να το επισκεφθείτε. Η Μονή Σαγματά, ή όπως αλλιώς είναι γνωστή στους ντόπιους «Η Αγία Σωτήρα» βρίσκεται σκαρφαλωμένη σε ένα σπανό βουνό στα 740 μ. υψόμετρο
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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