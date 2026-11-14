Πώς αλλάζουν τα ταξίδια στην Ευρώπη τον χειμώνα – Οι νέες προτιμήσεις και η θέση της Ελλάδας
TRAVEL.GR

Πώς αλλάζουν τα ταξίδια στην Ευρώπη τον χειμώνα – Οι νέες προτιμήσεις και η θέση της Ελλάδας

Τι αποκαλύπτει νέα ευρωπαϊκή έρευνα για τις αποδράσεις μέχρι την άνοιξη του 2027

Πώς αλλάζουν τα ταξίδια στην Ευρώπη τον χειμώνα – Οι νέες προτιμήσεις και η θέση της Ελλάδας
Μια μικρή ιστορική πόλη, ένα χωριό μακριά από τις πολυσύχναστες τουριστικές διαδρομές, μια τοπική αγορά με παραδοσιακά προϊόντα ή ένας προορισμός που προσφέρεται για λίγες ημέρες ξεκούρασης. Οι επιλογές αυτές αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες, οι οποίοι αναζητούν νέες εμπειρίες ακόμη και μέσα στον χειμώνα, χωρίς να εγκαταλείπουν την επιθυμία τους για ταξίδια.

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