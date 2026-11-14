Γιορτινή απόδραση στη Λίμνη Πλαστήρα
TRAVEL.GR

Γιορτινή απόδραση στη Λίμνη Πλαστήρα

Για να υποδεχθείτε τον νέο χρόνο με ηρεμία και επαφή με τη φύση

Γιορτινή απόδραση στη Λίμνη Πλαστήρα
Η λίμνη Πλαστήρα είναι από τους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς και όχι άδικα. Η ομίχλη που αγκαλιάζει τα βαθυπράσινα έλατα, οι κορυφές των Αγράφων που συνήθως τον χειμώνα είναι ντυμένες στα λευκά, τα ήσυχα γραφικά χωριά που είναι σκαρφαλωμένα στην πλαγιά και το νερό της λίμνης που καθρεφτίζει αυτό το υπέροχο τοπίο είναι όσα την κάνουν μοναδική. Αν αναζητάτε να υποδεχθείτε τον νέο χρόνο μακριά από φασαρία και πάρτι, να χαλαρώσετε και να έρθετε σε επαφή με τη φύση, η λίμνη Πλαστήρα είναι ο προορισμός σας.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης