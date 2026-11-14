Το χωριό της Ελβετίας που φωτίζεται με χιλιάδες κεριά μέσα σε σκαλισμένα γογγύλια

Κάθε Νοέμβριο, μια μικρή κοινότητα στις όχθες της λίμνης της Ζυρίχης ζωντανεύει μια παράδοση που μετρά περισσότερο από έναν αιώνα