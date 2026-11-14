Το χωριό της Ελβετίας που φωτίζεται με χιλιάδες κεριά μέσα σε σκαλισμένα γογγύλια
TRAVEL.GR

Το χωριό της Ελβετίας που φωτίζεται με χιλιάδες κεριά μέσα σε σκαλισμένα γογγύλια

Κάθε Νοέμβριο, μια μικρή κοινότητα στις όχθες της λίμνης της Ζυρίχης ζωντανεύει μια παράδοση που μετρά περισσότερο από έναν αιώνα

Το χωριό της Ελβετίας που φωτίζεται με χιλιάδες κεριά μέσα σε σκαλισμένα γογγύλια
Λίγο πριν πέσει το σκοτάδι, οι δρόμοι αρχίζουν να γεμίζουν με ανθρώπους που κρατούν μικρά φαναράκια. Στα παράθυρα των σπιτιών εμφανίζονται οι πρώτες φωτεινές μορφές, ενώ στις πλατείες ετοιμάζονται μεγάλες κατασκευές που περιμένουν τη στιγμή της παρέλασης. Όταν ανάβουν τα χιλιάδες κεριά, το φως τους αποκαλύπτει κάτι απρόσμενο. Τα φαναράκια είναι φτιαγμένα από σκαλισμένα γογγύλια.

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