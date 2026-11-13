Όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στο συνέδριο του Travel.gr
Όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στο συνέδριο του Travel.gr
Το Greece Talks πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.
Σε κάθε σημαντικό γεγονός υπάρχουν οι στιγμές που εκτυλίσσονται μπροστά στις κάμερες, στιγμές για τις οποίες όλοι θα μιλούν και μετά το τέλος του. Τι είναι, όμως, αυτό που κάνει όσα συμβαίνουν αυθόρμητα στα παρασκήνια τόσο μα τόσο ξεχωριστά; Ποιο είναι το «μαγικό» συστατικό που τα καθιστά ανεπανάληπτα και μας κάνει τελικά να τα θυμόμαστε για πολύ, πολύ καιρό;
Είναι οι εγκάρδιες χειραψίες, οι συναντήσεις, τα χαμόγελα, τα ζεστά πηγαδάκια στους διαδρόμους και οι κουβέντες που ξεκινούν με αφορμή μια ομιλία και συνεχίζονται πολύ μετά το τέλος της. Αυτές οι μικρές, ανθρώπινες στιγμές έδωσαν τον δικό τους ξεχωριστό χαρακτήρα στο Greece Talks 2026, το συνέδριο του Travel.gr και του Πρώτου Θέματος, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στο εμβληματικό ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, στην καρδιά της Αθήνας.
Με τίτλο «NOSTALGIA: Memory, Connection & the Traveler», η φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη, στους δεσμούς που μας συνδέουν με έναν τόπο και σε όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν την Ελλάδα μοναδική στα μάτια όσων ζουν εδώ, αλλά και εκείνων που την επισκέπτονται. Μια θεματική που, όπως αποδείχθηκε στη διάρκεια της ημέρας, είχε πολλές περισσότερες προεκτάσεις από όσες θα μπορούσε κανείς αρχικά να φανταστεί.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Είναι οι εγκάρδιες χειραψίες, οι συναντήσεις, τα χαμόγελα, τα ζεστά πηγαδάκια στους διαδρόμους και οι κουβέντες που ξεκινούν με αφορμή μια ομιλία και συνεχίζονται πολύ μετά το τέλος της. Αυτές οι μικρές, ανθρώπινες στιγμές έδωσαν τον δικό τους ξεχωριστό χαρακτήρα στο Greece Talks 2026, το συνέδριο του Travel.gr και του Πρώτου Θέματος, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στο εμβληματικό ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, στην καρδιά της Αθήνας.
Με τίτλο «NOSTALGIA: Memory, Connection & the Traveler», η φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη, στους δεσμούς που μας συνδέουν με έναν τόπο και σε όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν την Ελλάδα μοναδική στα μάτια όσων ζουν εδώ, αλλά και εκείνων που την επισκέπτονται. Μια θεματική που, όπως αποδείχθηκε στη διάρκεια της ημέρας, είχε πολλές περισσότερες προεκτάσεις από όσες θα μπορούσε κανείς αρχικά να φανταστεί.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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