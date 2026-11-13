Η Αθήνα στην κορυφή των ευρωπαϊκών προορισμών τον Σεπτέμβριο
Η Αθήνα στην κορυφή των ευρωπαϊκών προορισμών τον Σεπτέμβριο
Η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων της Αθήνας-Αττικής διαμορφώθηκε σε επίπεδα άνω του 92%.
Ο Σεπτέμβριος, παραδοσιακά ένας από τους ισχυρότερους μήνες του έτους για την Αθήνα, επιβεβαίωσε και φέτος τη δυναμική του προορισμού. Η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων της Αθήνας – Αττικής διαμορφώθηκε σε επίπεδα άνω του 92%, αυξημένη κατά σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025. Η ισχυρή ζήτηση υποστήριξε περαιτέρω την αύξηση των βασικών δεικτών απόδοσης των ξενοδοχείων, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025. Ειδικότερα, η Μέση Τιμή Δωματίου ενισχύθηκε κατά 12,8%, ενώ το Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο αυξήθηκε κατά 15%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία επίδοση του έτους.
Σε επίπεδο εννεαμήνου, σε σύγκριση με το 2025, η μέση πληρότητα παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή (-0,4%), ενώ η Μέση Τιμή Δωματίου και το Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο αυξήθηκαν κατά 7,3% και 6,9% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της ξενοδοχειακής αγοράς της Αθήνας.
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Σε επίπεδο εννεαμήνου, σε σύγκριση με το 2025, η μέση πληρότητα παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή (-0,4%), ενώ η Μέση Τιμή Δωματίου και το Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο αυξήθηκαν κατά 7,3% και 6,9% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της ξενοδοχειακής αγοράς της Αθήνας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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