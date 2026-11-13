Πρίπιατ: Τρεις ώρες για να χαθεί μια ολόκληρη ζωή
Πρίπιατ: Τρεις ώρες για να χαθεί μια ολόκληρη ζωή
16 χρόνια ζωής σήμερα αφηγούνται σιωπηλά την ιστορία της εγκατάλειψής τους.
Ακόμα μια φαινομενικά ήσυχη νύχτα κυλούσε στη νεοσύστατη πόλη του Πρίπιατ της Σοβιετικής Ένωσης. Βρισκόμαστε ήδη στα τέλη του Απριλίου και το ανυπόφορο κρύο που διακατέχει την περιοχή έχει αρχίσει να υποχωρεί. Το ημερολόγιο δείχνει 26 Απριλίου 1986 και το ρολόι πλησιάζει στις 01:23 τα ξημερώματα, στη μέση της νυχτερινής βάρδιας στον Πυρηνικό Σταθμό Παραγωγής Ενέργειας του Τσερνόμπιλ, μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά.
Η πόλη του Πρίπιατ -που πλέον βρίσκεται στα ουκρανικά εδάφη- δημιουργήθηκε το 1970 με σκοπό τη στέγαση και τη φιλοξενία όσων εργάζονταν στο εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, το οποίο βρίσκεται μόλις 25 λεπτά με τα πόδια. Φυσικά εκείνων και των οικογενειών τους, και αυτό είναι αρκετά ξεκάθαρο όταν αντικρίζει κανείς την πόλη. Το Πρίπιατ είναι σύγχρονο και με μεγάλες ανέσεις. Ανέσεις που δύσκολα βρίσκεις σε άλλες πόλεις εκείνης της εποχής. Μοντέρνα σοβιετική πόλη χτισμένη με μεγάλη αισιοδοξία και πολύ υψηλά στάνταρ για τη διαβίωση των ανθρώπων της. Υπήρχαν ευκολίες και παροχές που σπάνιζαν σε άλλα ακόμα και κοντινά μέρη. Στην πόλη υπάρχουν κινηματογράφοι, σχολεία, νοσοκομεία, πολλά και όμορφα πάρκα, ακόμα και ένα ολοκαίνουργιο, έτοιμο να εγκαινιαστεί λούνα παρκ για τα παιδιά. Πενήντα χιλιάδες άνθρωποι περίπου κατοικούσαν στα 8 τετραγωνικά χιλιόμετρά της. Οι πολυκατοικίες, τα γνωστά σήμερα και ως μπλοκ, δεν λείπουν από την έκτασή της. Πώς θα χωρούσαν άλλωστε τόσοι άνθρωποι σε τόσο χώρο; Βλέποντάς το από «ψηλά», το Πρίπιατ είναι κάτι περισσότερο από μια πόλη, κάτι μεγαλύτερο. Είναι στάτους. Είναι ένα σύμβολο προόδου και μια χειροπιαστή απόδειξη της αναπτυγμένης τεχνολογίας. Είναι η φυσική εξέλιξη και η ελπίδα για κάτι καλύτερο.
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