Μαρία Ευθυμίου στο Greece Talks: Η αυτογνωσία των Ελλήνων, η δύναμη της θάλασσας και η «χώρα του φωτός»
Μαρία Ευθυμίου στο Greece Talks: Η αυτογνωσία των Ελλήνων, η δύναμη της θάλασσας και η «χώρα του φωτός»
Γιατί η σχέση με την ιστορία και με τον εαυτό μας είναι το πρώτο βήμα για το μέλλον του τουρισμού.
Τη σχέση των Ελλήνων με την ιστορία τους, αλλά και με τον ίδιο τους τον εαυτό, έθεσε στο επίκεντρο η ομότιμη καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ Μαρία Ευθυμίου, στο πάνελ «Η ελληνική κληρονομιά» του φετινού Greece Talks. Το ετήσιο συνέδριο του Τravel.gr και του Πρώτου Θέματος πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, με θέμα «NOSTALGIA: Memory, Connection & the Traveler».
Στο ίδιο πάνελ, με συντονιστή τον Μπάμπη Κούτρα, συμμετείχαν η τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Πρόεδρος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή Χρήστος Ζερεφός και ο αρχιτέκτων Δημήτρης Φιλιππίδης.
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Στο ίδιο πάνελ, με συντονιστή τον Μπάμπη Κούτρα, συμμετείχαν η τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Πρόεδρος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή Χρήστος Ζερεφός και ο αρχιτέκτων Δημήτρης Φιλιππίδης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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