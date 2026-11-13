Μαρία Ευθυμίου στο Greece Talks: Η αυτογνωσία των Ελλήνων, η δύναμη της θάλασσας και η «χώρα του φωτός»

Γιατί η σχέση με την ιστορία και με τον εαυτό μας είναι το πρώτο βήμα για το μέλλον του τουρισμού.