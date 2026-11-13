Η βρετανική αγορά διατηρεί διαχρονικά πρωταγωνιστικό ρόλο για τον τουρισμό της Κρήτης
Η βρετανική αγορά διατηρεί διαχρονικά πρωταγωνιστικό ρόλο για τον τουρισμό της Κρήτης
Η Περιφέρεια Κρήτης στη διεθνή τουριστική έκθεση World Tourism Market στο Λονδίνο.
Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος τουριστικής προβολής συμμετείχε στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM) η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.
Η World Travel Market αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις τουρισμού παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επαγγελματίες του χώρου, εκπροσώπους προορισμών, τουριστικών οργανισμών, αεροπορικών εταιρειών, ταξιδιωτικών πρακτόρων και μέσων ενημέρωσης από όλο τον κόσμο. Η έκθεση αποτελεί κορυφαίο εργαλείο για την ανάπτυξη συνεργασιών και την ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. Η σημασία της έκθεσης ενισχύεται από τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της βρετανικής τουριστικής αγοράς, όπως οι Jet2holidays, EasyJet holidays και TUI.
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