Στα Τζουμέρκα τον Νοέμβριο: Από τον Μπάρο ως τα Πράμαντα
TRAVEL.GR

Στα Τζουμέρκα τον Νοέμβριο: Από τον Μπάρο ως τα Πράμαντα


Τέσσερις μέρες στα πέτρινα χωριά της νότιας Πίνδου, την εποχή που τα τζάκια ανάβουν από νωρίς το απόγευμα.

Στα Τζουμέρκα τον Νοέμβριο: Από τον Μπάρο ως τα Πράμαντα
Στις αρχές Νοεμβρίου οι οξιές στα Τζουμέρκα κρατούν ακόμα λίγο χρυσαφί, αλλά οι κορυφές της Στρογγούλας και της Κακαρδίτσας ασπρίζουν τα πρωινά από την πάχνη, και κάποιες φορές από το πρώτο χιόνι. Ο κόσμος του καλοκαιριού είναι μία θετική ή όχι ανάμνηση για κάποιους και στα καφενεία κάθονται κυρίως ντόπιοι. Για ένα τετραήμερο με αυτοκίνητο και αρκετό περπάτημα, είναι από τις καλύτερες εποχές του χρόνου.

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