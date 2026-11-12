Πρώτα το εισιτήριο της συναυλίας, μετά ο προορισμός
Πρώτα το εισιτήριο της συναυλίας, μετά ο προορισμός
Είτε πρόκειται για την ανακοίνωση της περιοδείας ενός αγαπημένου συγκροτήματος, είτε για ένα φεστιβάλ που συγκεντρώνει μουσικούς που δύσκολα θα συναντούσε κανείς στην ίδια σκηνή, ή ακόμη για έναν μεγάλο ποδηλατικό αγώνα που διασχίζει μια χώρα η οποία δεν υπήρχε μέχρι τότε στα ταξιδιωτικά σχέδια της παρέας, η αφορμή είναι πάντα η ίδια. Η απόφαση γεννιέται από την επιθυμία να βρεθεί κανείς εκεί και από το σημείο αυτό και μετά παίρνουν το στον λόγο οι κρατήσεις, η αναζήτηση διαμονής και η ουσιαστική γνωριμία με τον νέο τόπο.
Αυτή η σειρά επιλογών απασχόλησε τις συζητήσεις στη διεθνή έκθεση World Travel Market του Λονδίνου. Τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν δείχνουν πώς η μουσική, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός μπορούν να αποτελέσουν την κύρια αιτία ενός ταξιδιού. Το ενδιαφέρον για τον επισκέπτη βρίσκεται στη συνέχεια, δηλαδή στις ημέρες πριν ή μετά την εκδήλωση, όταν η πόλη ή η περιοχή αποκτά χώρο στο πρόγραμμα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα