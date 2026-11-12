Howard-Chilton στο Greece Talks: Η Ελλάδα πέρα από τα κλισέ, ο υπερτουρισμός και η προοπτική 12μηνου προορισμού
Howard-Chilton στο Greece Talks: Η Ελλάδα πέρα από τα κλισέ, ο υπερτουρισμός και η προοπτική 12μηνου προορισμού
Γιατί η Ελλάδα χρειάζεται να επαναπροσδιορίσει την τουριστική της εικόνα στη διεθνή αγορά.
Η διεθνής εικόνα της Ελλάδας, η αυθεντικότητα της ταξιδιωτικής εμπειρίας και οι δυνατότητες ανάδειξης λιγότερο προβεβλημένων πλευρών της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης με τίτλο «Η εικόνα της Ελλάδας διεθνώς», στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου Greece Talks, που διοργάνωσαν το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, με κεντρική θεματική «NOSTALGIA: Memory, Connection & the Traveler».
Στο πάνελ συμμετείχαν η Rachel Howard, ταξιδιωτική συντάκτρια, και η Nicola Chilton, ταξιδιωτική συντάκτρια και σύμβουλος στρατηγικής για luxury hospitality brands, με συντονίστρια την Κατερίνα Κατώπη. Μέσα από την εμπειρία τους στην ταξιδιωτική δημοσιογραφία και τη διεθνή αγορά φιλοξενίας, συζήτησαν για τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την Ελλάδα ξεχωριστή στα μάτια των ξένων επισκεπτών, τις σύγχρονες ταξιδιωτικές τάσεις και τις προοπτικές εμπλουτισμού της εικόνας της χώρας πέρα από τους καθιερωμένους τουριστικούς συνειρμούς.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Στο πάνελ συμμετείχαν η Rachel Howard, ταξιδιωτική συντάκτρια, και η Nicola Chilton, ταξιδιωτική συντάκτρια και σύμβουλος στρατηγικής για luxury hospitality brands, με συντονίστρια την Κατερίνα Κατώπη. Μέσα από την εμπειρία τους στην ταξιδιωτική δημοσιογραφία και τη διεθνή αγορά φιλοξενίας, συζήτησαν για τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την Ελλάδα ξεχωριστή στα μάτια των ξένων επισκεπτών, τις σύγχρονες ταξιδιωτικές τάσεις και τις προοπτικές εμπλουτισμού της εικόνας της χώρας πέρα από τους καθιερωμένους τουριστικούς συνειρμούς.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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