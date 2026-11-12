David Kelly στο Greece Talks: Γιατί η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για έναν διεθνή ξενοδοχειακό κολοσσό
David Kelly στο Greece Talks: Γιατί η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για έναν διεθνή ξενοδοχειακό κολοσσό
Ο επικεφαλής της Hilton για την ηπειρωτική Ευρώπη μίλησε για τη δυναμική της ελληνικής αγοράς και τη σημασία των ανθρώπων.
Η δυναμική ανάπτυξη της Hilton στην Ελλάδα, η εμπιστοσύνη στους Έλληνες επιχειρηματίες και η ιδιαίτερη αξία της αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης με τίτλο «Το Brand Ελλάδα», στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου Greece Talks. που διοργάνωσαν το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, με κεντρική θεματική «NOSTALGIA: Memory, Connection & the Traveler».
Ο David Kelly, Senior Vice President for Continental Europe της Hilton, συνομίλησε με τον Principal της Travelworks Κώστα Παναγάκη για τη στρατηγική παρουσία του διεθνούς ξενοδοχειακού ομίλου στην ελληνική αγορά, τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, τη συνεργασία με ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις και τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των σύγχρονων ταξιδιωτών. Μέσα από επιχειρηματικά δεδομένα, παραδείγματα συνεργασιών και προσωπικές εμπειρίες από τη ζωή του στην Ελλάδα, ανέδειξε τη σημασία που αποδίδει ο όμιλος στη χώρα, αλλά και στον ανθρώπινο παράγοντα που διαμορφώνει την ποιότητα της φιλοξενίας. Αναφερόμενος στη σημερινή εικόνα του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου, ο David Kelly εξέφρασε ιδιαίτερη αισιοδοξία για τη δυναμική και την αναπτυξιακή του πορεία. Όπως επισήμανε, μέσα σε μόλις έξι χρόνια η Hilton πέρασε από την παρουσία ενός ξενοδοχείου στην Ελλάδα, του ιστορικού Hilton Athens, σε ένα χαρτοφυλάκιο 80 ξενοδοχείων σε λειτουργία και υπό ανάπτυξη, που αντιπροσωπεύουν εννέα διαφορετικά ξενοδοχειακά brands. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την επέκταση απέδωσε στη συνεργασία με τη Small Luxury Hotels of the World (SLH), καθώς και στις σχέσεις που έχει αναπτύξει ο όμιλος με Έλληνες ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων.
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