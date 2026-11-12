David Kelly στο Greece Talks: Γιατί η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για έναν διεθνή ξενοδοχειακό κολοσσό

Ο επικεφαλής της Hilton για την ηπειρωτική Ευρώπη μίλησε για τη δυναμική της ελληνικής αγοράς και τη σημασία των ανθρώπων.