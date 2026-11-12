Μπολόνια: Ένα διήμερο γνωριμίας με την εκθαμβωτική «Κόκκινη Πόλη» της Ιταλίας
Μπολόνια: Ένα διήμερο γνωριμίας με την εκθαμβωτική «Κόκκινη Πόλη» της Ιταλίας
Η συναρπαστική πρωτεύουσα της ιταλικής γαστρονομίας αποδεικνύεται ένα μωσαϊκό αυθεντικών απολαύσεων για όλες τις αισθήσεις
Οι αποχρώσεις του κόκκινου πηλού που αποτελούσε κυρίαρχο δομικό υλικό για τις ατελείωτες σειρές ανακτόρων και τους κάποτε 100 πύργους της και οι ζεστές αποχρώσεις της τερακότας, έχουν κάνει παγκοσμίως γνωστή τη Μπολόνια με το προσωνύμιο «La Rossa». Και πράγματι, αγναντεύοντας από ψηλά το άριστα διατηρημένο ιστορικό κέντρο, ένα γραφικό πλέγμα μεσαιωνικών δρόμων και αριστοκρατικών palazzi, δεν μπορείς παρά να συμφωνήσεις ότι δικαίως η πρωτεύουσα της περιοχής Εμίλια-Ρομάνια αποκαλείται «Η Κόκκινη».
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