Ρέτσος και Μήτσης στο Greece Talks: Η αυθεντικότητα της ελληνικής φιλοξενίας και το μεγάλο στοίχημα της παγκόσμιας κορυφής
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Ρέτσος και Μήτσης στο Greece Talks: Η αυθεντικότητα της ελληνικής φιλοξενίας και το μεγάλο στοίχημα της παγκόσμιας κορυφής


Η επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού, οι υποδομές και η ανάγκη στρατηγικής.

Ρέτσος και Μήτσης στο Greece Talks: Η αυθεντικότητα της ελληνικής φιλοξενίας και το μεγάλο στοίχημα της παγκόσμιας κορυφής

Στην αυθεντικότητα της ελληνικής φιλοξενίας, στη δυναμική του τουρισμού και στις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξή του επικεντρώθηκε η συζήτηση του Γιάννη Ρέτσου, Διευθύνοντος Συμβούλου και συνιδιοκτήτη της Electra Hotels & Resorts, και του Σταύρου Μήτση, Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Mitsis, στο πλαίσιο του Greece Talks 2026. Με συντονιστή τον Ηλία Κικίλια, Γενικό Διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ, οι δύο ομιλητές ανέδειξαν τις δυνατότητες του ελληνικού τουρισμού, αλλά και τις προκλήσεις που συνδέονται με τη φορολογία, την ποιότητα των υποδομών, την εκπαίδευση και τη διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητας των ελληνικών προορισμών.

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