Μουσείο Ολοκαυτώματος: Ένας φάρος μνήμης και γνώσης στη Θεσσαλονίκη
Μουσείο Ολοκαυτώματος: Ένας φάρος μνήμης και γνώσης στη Θεσσαλονίκη
Το υπό κατασκευή μουσείο είναι ένα έργο μνήμης και απόδοσης σεβασμού στους Εβραίους της συμπρωτεύουσας και όχι μόνο.
Πολλά και πολυτάραχα ιστορικά γεγονότα ενδύουν τη Θεσσαλονίκη, μεταξύ αυτών πώς η πόλη υπέφερε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και πώς αντιμετωπίστηκε η εβραϊκή κοινότητά της κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, με αποκορύφωμα τη στοίβαξη του εβραϊκού πληθυσμού της στα βαγόνια τρένων με προορισμό τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και το Ολοκαύτωμα.
Όσο τραγικά όμως και εάν είναι αυτά τα γεγονότα τόσο αναγκαίο είναι να διατηρηθεί η μνήμη τους και να μετατραπεί το ιστορικό τραύμα σε γνώση ενάντια στη μισαλλοδοξία. Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει το υπό κατασκευή Μουσείο Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη συμπληρώνοντας το κενό που υπήρχε στον μουσειακό «χάρτη» της πόλης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Όσο τραγικά όμως και εάν είναι αυτά τα γεγονότα τόσο αναγκαίο είναι να διατηρηθεί η μνήμη τους και να μετατραπεί το ιστορικό τραύμα σε γνώση ενάντια στη μισαλλοδοξία. Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει το υπό κατασκευή Μουσείο Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη συμπληρώνοντας το κενό που υπήρχε στον μουσειακό «χάρτη» της πόλης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα