Ο Δημήτρης Καταλειφός στο Greece Talks: «Έχει δυστυχώς χαθεί η κοντινότητα μεταξύ των ανθρώπων»
Ο Δημήτρης Καταλειφός στο Greece Talks: «Έχει δυστυχώς χαθεί η κοντινότητα μεταξύ των ανθρώπων»
Ο Δημήτρης Καταλειφός μίλησε για τη νοσταλγία, τις αναμνήσεις που μας καθορίζουν και την ανθρώπινη επαφή που χάνεται στον χρόνο.
Μια προσωπική συζήτηση για τη νοσταλγία, τη μνήμη, την τέχνη και τον χρόνο είχε ο Δημήτρης Καταλειφός με την Τίνα Μανδηλαρά, στο πλαίσιο του Greece Talks 2026, που διοργάνωσαν το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα στο ξενοδοχείο Grande Bretagne. Στο πάνελ με τίτλο «Η Αξία του Χρόνου», ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε στις εμπειρίες που καθόρισαν την καλλιτεχνική του διαδρομή, στους ανθρώπους και στους τόπους που εξακολουθούν να τον συγκινούν, αλλά και σε όσα θεωρεί ότι έχουν αλλάξει στη σύγχρονη καθημερινότητα.
Μιλώντας για τη νοσταλγία, την περιέγραψε ως ένα συναίσθημα που άλλοτε είναι γλυκό, άλλοτε πικρό και άλλοτε οδυνηρό, με ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις του να κατέχουν τα παιδικά χρόνια στη Νέα Σμύρνη. Θυμήθηκε τις γειτονιές με τις μονοκατοικίες, τους κήπους και τους κινηματογράφους, αλλά και τη μαγεία των πρώτων εμπειριών, όπως την πρώτη φορά που είδε χιόνι. Ανατρέχοντας στα πρώτα του βήματα στον κόσμο του θεάτρου, μίλησε για την παράσταση με την Έλλη Λαμπέτη που παρακολούθησε το 1967, στο τότε θέατρο Διονύσια της οδού Αμερικής, σημερινό θέατρο Δημήτρης Χορν. «Αν ήταν δυνατόν, θα ήθελα να την ξαναδώ», εξομολογήθηκε, χαρακτηρίζοντας την Έλλη Λαμπέτη και το Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν καθοριστικές επιρροές στην πορεία του. Ανάμεσα στις εικόνες που νοσταλγεί ξεχώρισε και την κόκκινη αυλαία των παλαιότερων θεάτρων, η οποία, όπως παρατήρησε, έχει σχεδόν εξαφανιστεί.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα