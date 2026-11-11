Ο Δημήτρης Καταλειφός στο Greece Talks: «Έχει δυστυχώς χαθεί η κοντινότητα μεταξύ των ανθρώπων»

Ο Δημήτρης Καταλειφός μίλησε για τη νοσταλγία, τις αναμνήσεις που μας καθορίζουν και την ανθρώπινη επαφή που χάνεται στον χρόνο.