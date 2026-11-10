Η ελληνική κληρονομιά στο Greece Talks: Τέσσερις προσωπικότητες μιλούν για τον τόπο, την ιστορία και το μέλλον του
Η ελληνική κληρονομιά στο Greece Talks: Τέσσερις προσωπικότητες μιλούν για τον τόπο, την ιστορία και το μέλλον του
Σακελλαροπούλου, Ευθυμίου, Ζερεφός, Φιλιππίδης σε μια ξεχωριστή συζήτηση στο συνέδριο του Travel.gr.
Η προστασία της ελληνικής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης, οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η σχέση των Ελλήνων με την ιστορία και την ταυτότητά τους βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης με τίτλο «Η ελληνική κληρονομιά», στο πλαίσιο του Greece Talks 2026, που διοργάνωσαν το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, στην Αθήνα.
Στο πάνελ συμμετείχαν η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, ο Χρήστος Ζερεφός, Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή και Πρόεδρος του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών, η Μαρία Ευθυμίου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο Δημήτρης Φιλιππίδης, αρχιτέκτονας. Τη συζήτηση συντόνισε ο Μπάμπης Κούτρας.
Μέσα από διαφορετικές επιστημονικές αφετηρίες και προσωπικές προσεγγίσεις, οι ομιλητές ανέδειξαν την ανάγκη προστασίας της φυσιογνωμίας των ελληνικών προορισμών, τη σημασία του ορθολογικού σχεδιασμού και της επιστημονικής γνώσης, αλλά και τον ρόλο της ιστορικής συνείδησης στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας. Κοινό πεδίο προβληματισμού αποτέλεσε ο τρόπος με τον οποίο η χώρα μπορεί να διαφυλάξει την κληρονομιά της, ανταποκρινόμενη παράλληλα στις ανάγκες και στις προκλήσεις του μέλλοντος.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στο πάνελ συμμετείχαν η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, ο Χρήστος Ζερεφός, Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή και Πρόεδρος του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών, η Μαρία Ευθυμίου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο Δημήτρης Φιλιππίδης, αρχιτέκτονας. Τη συζήτηση συντόνισε ο Μπάμπης Κούτρας.
Μέσα από διαφορετικές επιστημονικές αφετηρίες και προσωπικές προσεγγίσεις, οι ομιλητές ανέδειξαν την ανάγκη προστασίας της φυσιογνωμίας των ελληνικών προορισμών, τη σημασία του ορθολογικού σχεδιασμού και της επιστημονικής γνώσης, αλλά και τον ρόλο της ιστορικής συνείδησης στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας. Κοινό πεδίο προβληματισμού αποτέλεσε ο τρόπος με τον οποίο η χώρα μπορεί να διαφυλάξει την κληρονομιά της, ανταποκρινόμενη παράλληλα στις ανάγκες και στις προκλήσεις του μέλλοντος.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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