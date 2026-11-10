Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Greece Talks: Οι ταξιδιωτικές αναμνήσεις, η Ελλάδα του αύριο και όσα νοσταλγεί από τη ζωή του
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Greece Talks: Οι ταξιδιωτικές αναμνήσεις, η Ελλάδα του αύριο και όσα νοσταλγεί από τη ζωή του
H συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντώνη Σρόιτερ στο Greece Talks.
Μια συζήτηση που ξεκίνησε από την Ελλάδα των προσωπικών αναμνήσεων και επεκτάθηκε σε ζητήματα της σύγχρονης πραγματικότητας και του μέλλοντος της χώρας είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αντώνη Σρόιτερ, στο πλαίσιο του Greece Talks 2026, με τίτλο «Η Ελλάδα όπως είναι». Από τη σχέση του με τα ταξίδια και την ιδιαίτερη θέση που κατέχουν ορισμένοι ελληνικοί προορισμοί στη μνήμη του μέχρι τις προκλήσεις της εποχής και τις αλλαγές που διαμορφώνουν την καθημερινότητα, η συνέντευξη κινήθηκε ανάμεσα σε προσωπικές αναφορές και ζητήματα που απασχολούν τη χώρα.
Η συζήτηση στράφηκε στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, στις επενδύσεις, στην απασχόληση και στις προκλήσεις της καθημερινότητας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της παραβατικότητας, στα οικονομικά μέτρα που προωθούνται, καθώς και στις δυνατότητες που δημιουργούν η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη. Στάθηκε επίσης στη διεθνή παρουσία της Ελλάδας, στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία, στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και στη σημασία της εθνικής ασφάλειας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η συζήτηση στράφηκε στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, στις επενδύσεις, στην απασχόληση και στις προκλήσεις της καθημερινότητας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της παραβατικότητας, στα οικονομικά μέτρα που προωθούνται, καθώς και στις δυνατότητες που δημιουργούν η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη. Στάθηκε επίσης στη διεθνή παρουσία της Ελλάδας, στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία, στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και στη σημασία της εθνικής ασφάλειας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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