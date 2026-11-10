Θεοδωρόπουλος και Κίκιζας στο Greece Talks: Πώς τα ελληνικά brands αντέχουν στον χρόνο και κατακτούν νέες αγορές
Θεοδωρόπουλος και Κίκιζας στο Greece Talks: Πώς τα ελληνικά brands αντέχουν στον χρόνο και κατακτούν νέες αγορές
H διαχρονική αξία των ελληνικών brands, η επιχειρηματική κληρονομιά και οι προοπτικές ανάπτυξης στις διεθνείς αγορές.
Στη διαχρονική αξία των ελληνικών εμπορικών σημάτων, στη δύναμη της επιχειρηματικής παράδοσης και στις προκλήσεις της διαρκούς εξέλιξης επικεντρώθηκε η συζήτηση με τίτλο «Τα ελληνικά Brands: Κληρονομιά και Επανεφεύρεση», στο πλαίσιο του Greece Talks 2026, που διοργανώνουν σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα, στο ξενοδοχείο Grande Bretagne.
Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Bespoke SGA Holdings, και ο Αλέξανδρος Κίκιζας, Διευθύνων Σύμβουλος της MELISSA KIKIZAS, συζήτησαν για τη σχέση εμπιστοσύνης των καταναλωτών με τα ιστορικά brands, την ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνθήκες και τις δυνατότητες της ελληνικής παραγωγής στις διεθνείς αγορές. Τη συζήτηση συντόνισε η Γεωργία Σαδανά.
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