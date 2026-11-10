Η αναγέννηση της Αθήνας στο Greece Talks: Βασιλάκης, Ψάλτης, Αθανασίου, Zinell για προκλήσεις και προοπτικές του αύριο
Η αναγέννηση της Αθήνας στο Greece Talks: Βασιλάκης, Ψάλτης, Αθανασίου, Zinell για προκλήσεις και προοπτικές του αύριο
Μια συζήτηση για τη μεταμόρφωση της Αθήνας, τον τουρισμό, τις επενδύσεις και τις προκλήσεις της ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου Greece Talks, που διοργανώνουν σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα, στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, με κεντρική θεματική «NOSTALGIA: Memory, Connection & the Traveler», ο Πρόεδρος της AEGEAN Ευτύχιος Βασιλάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development Οδυσσέας Αθανασίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fraport Greece Alexander Zinell συμμετείχαν στη συζήτηση με τίτλο «Η Αναγέννηση της Αθήνας». Στο επίκεντρο βρέθηκαν η μεταμόρφωση της ελληνικής πρωτεύουσας, οι επενδύσεις που διαμορφώνουν τη νέα της ταυτότητα, οι προοπτικές του ελληνικού τουρισμού και η πρόκληση της διατήρησης της αυθεντικότητας των προορισμών σε μια εποχή αυξανόμενης διεθνούς ζήτησης.
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