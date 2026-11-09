Οι Έλληνες ανακαλύπτουν την Ιαπωνία: Η μεγάλη αύξηση των ταξιδιών και το νέο μονοπάτι των 350 χιλιομέτρων
Οι Έλληνες ανακαλύπτουν την Ιαπωνία: Η μεγάλη αύξηση των ταξιδιών και το νέο μονοπάτι των 350 χιλιομέτρων
Το νέο μονοπάτι των 350 χιλιομέτρων που αποκαλύπτει την άγνωστη ύπαιθρο της Ιαπωνίας στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό.
Η Ιαπωνία έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια πολύ ισχυρότερη θέση στον διεθνή ταξιδιωτικό χάρτη. Το 2025 υποδέχθηκε 42,68 εκατ. διεθνείς επισκέπτες, αριθμό ρεκόρ και αυξημένο κατά 15,8% σε σχέση με το 2024. Η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή και το 2026. Μόνο τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 3,1 εκατ. αφίξεις, ενώ μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα η χώρα είχε ήδη ξεπεράσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα 30 εκατ. επισκέπτες.
Η άνοδος αποτυπώνεται και στις μετακινήσεις από την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιαπωνικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης, οι βραχυχρόνιες αφίξεις Ελλήνων υπηκόων έφτασαν τις 20.570 το 2025, έναντι 14.466 το 2024 και 9.629 το 2023. Πριν από την πανδημία, το 2019, ήταν 8.761. Μέσα σε έξι χρόνια έχουν επομένως υπερδιπλασιαστεί, ενώ σε σύγκριση με το 2024 αυξήθηκαν κατά περίπου 42%. Η στατιστική αυτή κατηγορία περιλαμβάνει βραχυχρόνιες επισκέψεις και όχι αποκλειστικά ταξίδια αναψυχής, αποτυπώνει ωστόσο καθαρά την αυξανόμενη κινητικότητα από την ελληνική αγορά προς την Ιαπωνία.
Παράλληλα, ενισχύεται συνολικά το ενδιαφέρον από τις δυτικές αγορές. Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Ιαπωνίας επισημαίνει ότι το μερίδιο των επισκεπτών από Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία έχει αυξηθεί σε σχέση με την περίοδο πριν από την πανδημία, ενώ το 2025 καταγράφηκαν ιστορικά υψηλές ετήσιες επιδόσεις σε αγορές όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία.
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Η άνοδος αποτυπώνεται και στις μετακινήσεις από την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιαπωνικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης, οι βραχυχρόνιες αφίξεις Ελλήνων υπηκόων έφτασαν τις 20.570 το 2025, έναντι 14.466 το 2024 και 9.629 το 2023. Πριν από την πανδημία, το 2019, ήταν 8.761. Μέσα σε έξι χρόνια έχουν επομένως υπερδιπλασιαστεί, ενώ σε σύγκριση με το 2024 αυξήθηκαν κατά περίπου 42%. Η στατιστική αυτή κατηγορία περιλαμβάνει βραχυχρόνιες επισκέψεις και όχι αποκλειστικά ταξίδια αναψυχής, αποτυπώνει ωστόσο καθαρά την αυξανόμενη κινητικότητα από την ελληνική αγορά προς την Ιαπωνία.
Παράλληλα, ενισχύεται συνολικά το ενδιαφέρον από τις δυτικές αγορές. Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Ιαπωνίας επισημαίνει ότι το μερίδιο των επισκεπτών από Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία έχει αυξηθεί σε σχέση με την περίοδο πριν από την πανδημία, ενώ το 2025 καταγράφηκαν ιστορικά υψηλές ετήσιες επιδόσεις σε αγορές όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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