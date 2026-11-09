Η αναγέννηση του Ξινόμαυρου: Από τις πλαγιές του Βερμίου στις λίστες του κόσμου
Η αναγέννηση του Ξινόμαυρου: Από τις πλαγιές του Βερμίου στις λίστες του κόσμου
Πώς μια άγνωστη στο παγκόσμιο οινόφιλο κοινό ποικιλία του Βερμίου εξελίχθηκε σε ένα ερυθρό κρασί παγκόσμιας εμβέλειας.
Φυτέψτε χίλια κλήματα σε ένα στρέμμα μακεδονικής πλαγιάς και προσθέστε άλλα διακόσια. Τοποθετήστε τα πυκνά, όπως έκαναν οι αμπελουργοί πριν η φυλλοξήρα σαρώσει την Ευρώπη, ώστε κάθε ρίζα να έχει να θρέψει λιγοστά τσαμπιά. Περιμένετε να ολοκληρωθεί μια μακρά, αργή περίοδος ωρίμανσης και τρυγήστε όψιμα, όταν τα σταφύλια φτάσουν επιτέλους στην επιθυμητή κατάσταση, διατηρώντας παράλληλα την έντονη οξύτητά τους.
Αυτή είναι, με λίγα λόγια, η μέθοδος με την οποία ο Απόστολος Θυμιόπουλος επιχείρησε να αλλάξει την πορεία του ελληνικού ερυθρού κρασιού. Όπως θα σας πει ο ίδιος, όμως, δεν πρόκειται για κάτι ριζοσπαστικό. «Αυτό που έκανα διαφορετικά», εξηγεί, «ήταν να καλλιεργήσω όπως καλλιεργούσαν παλιά».
Το αποτέλεσμα είναι το Ξινόμαυρο, μια ποικιλία της οποίας το όνομα παραπέμπει στο ξινό και το μαύρο, αλλά η φήμη της κάθε άλλο παρά αρνητική είναι. Επαγγελματίες του κρασιού που έχουν αφιερώσει δεκαετίες στο Nebbiolo και το Pinot Noir δοκιμάζουν πλέον Ξινόμαυρο, κρατούν σημειώσεις και γράφουν γι’ αυτό. Εισαγωγείς στο Παρίσι, το Όσλο και την Τοσκάνη το εντάσσουν στους καταλόγους τους. Και η Νάουσα, η μικρή, καταπράσινη πόλη στους πρόποδες των βουνών η οποία αποτελεί την ιστορική του πατρίδα, εξελίσσεται αθόρυβα σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες οινικούς προορισμούς της νότιας Ευρώπης. Το Ξινόμαυρο είναι το νέο μαύρο: κομψό, ευέλικτο, με μια δόση μυστηρίου και ξαφνικά πανταχού παρόν.
Διαβάστε περισσότερα στο Τravel.gr.
Αυτή είναι, με λίγα λόγια, η μέθοδος με την οποία ο Απόστολος Θυμιόπουλος επιχείρησε να αλλάξει την πορεία του ελληνικού ερυθρού κρασιού. Όπως θα σας πει ο ίδιος, όμως, δεν πρόκειται για κάτι ριζοσπαστικό. «Αυτό που έκανα διαφορετικά», εξηγεί, «ήταν να καλλιεργήσω όπως καλλιεργούσαν παλιά».
Το αποτέλεσμα είναι το Ξινόμαυρο, μια ποικιλία της οποίας το όνομα παραπέμπει στο ξινό και το μαύρο, αλλά η φήμη της κάθε άλλο παρά αρνητική είναι. Επαγγελματίες του κρασιού που έχουν αφιερώσει δεκαετίες στο Nebbiolo και το Pinot Noir δοκιμάζουν πλέον Ξινόμαυρο, κρατούν σημειώσεις και γράφουν γι’ αυτό. Εισαγωγείς στο Παρίσι, το Όσλο και την Τοσκάνη το εντάσσουν στους καταλόγους τους. Και η Νάουσα, η μικρή, καταπράσινη πόλη στους πρόποδες των βουνών η οποία αποτελεί την ιστορική του πατρίδα, εξελίσσεται αθόρυβα σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες οινικούς προορισμούς της νότιας Ευρώπης. Το Ξινόμαυρο είναι το νέο μαύρο: κομψό, ευέλικτο, με μια δόση μυστηρίου και ξαφνικά πανταχού παρόν.
Διαβάστε περισσότερα στο Τravel.gr.
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