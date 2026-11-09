Χειμερινή απόδραση με παιδιά στο Πήλιο
TRAVEL.GR

Χειμερινή απόδραση με παιδιά στο Πήλιο

Το βουνό των Κενταύρων προσφέρει έναν συνδυασμό ιστορίας, φυσικής ομορφιάς και δραστηριοτήτων που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους

Χειμερινή απόδραση με παιδιά στο Πήλιο
Το Πήλιο, με την ακαταμάχητη ομορφιά του και τον παραδοσιακό χαρακτήρα του, είναι ο ιδανικός προορισμός για μια χειμωνιάτικη οικογενειακή εξόρμηση. Το βουνό των Κενταύρων προσφέρει έναν συνδυασμό ιστορίας, φυσικής ομορφιάς και δραστηριοτήτων που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους, ενώ η φιλοξενία των ντόπιων και οι γευστικές απολαύσεις κάνουν την εμπειρία ακόμα πιο μοναδική.

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