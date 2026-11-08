Τέτσης και Ρόρρης ενώνουν φως και χώμα στο Μέτσοβο
Τέτσης και Ρόρρης ενώνουν φως και χώμα στο Μέτσοβο
Στην Πινακοθήκη Αβέρωφ παρουσιάζεται το έργο δύο κορυφαίων δημιουργών της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής.
Σε ένα τοπίο με ελάχιστη βλάστηση και πέτρες βρίσκεται ξαπλωμένη μία γυναικεία ύπαρξη της οποίας το βλέμμα ενώνεται με τη ματιά του κοινού ώσπου αυτό χαρτογραφεί εξονυχιστικά τον πίνακα. Πλάι στα χέρια της έχουν φυτρώσει χόρτα και τα λουλούδια τα οποία θα έντυναν την επιφάνεια του τοπίου αντικαθιστώνται από αυτά που στολίζουν το φόρεμά της ή και από την ίδια.
Η τέχνη δεν δεσμεύει το βλέμμα του θεατή και μας επιτρέπει να κάνουμε τους δικούς μας συνειρμούς, όπως και στον πίνακα του Γιώργου Ρόρρη με τίτλο «Νεκταρία» (2019) τον οποίο σύντομα μόλις περιγράψαμε. Η φιγούρα δίνει ζωή στο μερικώς χέρσο τοπίο· η γυναικεία της φύση συνάδει με τη γονιμότητα, άνθος η ίδια βγάζει νέκταρ. Με την πλάτη της ακουμπισμένη στην επιφάνεια της γης, γίνεται ένα με αυτή αποτελώντας όαση ενάντια στο περιβάλλον τοπίο, ενώ η στάση του σώματός της και τα άνθη ανασύρουν από τη μνήμη μας έναν άλλο πίνακα στον οποίο όμως υπάρχει το υγρό στοιχείο: την «Οφηλία» (1851-1852) του Βρετανού Προραφαηλίτη ζωγράφου Τζον Έβερετ Μιλαί.
Αφήνουμε στην άκρη αυτόν τον συνειρμό και επιστρέφουμε στη «Νεκταρία» η οποία διερωτάται και αναζητά, θαρρείς ευρισκόμενη σε ένα υπαρξιακό αδιέξοδο. Ως τέτοιο θα μπορούσαμε να διαβάζουμε το τοπίο γύρω της, η δε, κατάσταση του τέλματος συνάδει απόλυτα με τη ζωγραφική ενότητα «υπαρξιακές αναζητήσεις» στην οποία εντοπίσαμε το έργο του Ρόρρη, στην έκθεση «Π. Τέτσης – Γ. Ρόρρης. Από Φως κι από Χώμα» που παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Αβέρωφ, στο Μέτσοβο.
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Η τέχνη δεν δεσμεύει το βλέμμα του θεατή και μας επιτρέπει να κάνουμε τους δικούς μας συνειρμούς, όπως και στον πίνακα του Γιώργου Ρόρρη με τίτλο «Νεκταρία» (2019) τον οποίο σύντομα μόλις περιγράψαμε. Η φιγούρα δίνει ζωή στο μερικώς χέρσο τοπίο· η γυναικεία της φύση συνάδει με τη γονιμότητα, άνθος η ίδια βγάζει νέκταρ. Με την πλάτη της ακουμπισμένη στην επιφάνεια της γης, γίνεται ένα με αυτή αποτελώντας όαση ενάντια στο περιβάλλον τοπίο, ενώ η στάση του σώματός της και τα άνθη ανασύρουν από τη μνήμη μας έναν άλλο πίνακα στον οποίο όμως υπάρχει το υγρό στοιχείο: την «Οφηλία» (1851-1852) του Βρετανού Προραφαηλίτη ζωγράφου Τζον Έβερετ Μιλαί.
Αφήνουμε στην άκρη αυτόν τον συνειρμό και επιστρέφουμε στη «Νεκταρία» η οποία διερωτάται και αναζητά, θαρρείς ευρισκόμενη σε ένα υπαρξιακό αδιέξοδο. Ως τέτοιο θα μπορούσαμε να διαβάζουμε το τοπίο γύρω της, η δε, κατάσταση του τέλματος συνάδει απόλυτα με τη ζωγραφική ενότητα «υπαρξιακές αναζητήσεις» στην οποία εντοπίσαμε το έργο του Ρόρρη, στην έκθεση «Π. Τέτσης – Γ. Ρόρρης. Από Φως κι από Χώμα» που παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Αβέρωφ, στο Μέτσοβο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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