Οι κορυφαίες εμπειρίες στην Άρτα
Οι κορυφαίες εμπειρίες στην Άρτα
Μια λίστα που όσα χαρακτηρίζουν την πόλη και συνοψίζουν την εικόνα της.
Το ξακουστό τοξωτό γεφύρι, τα νερά του Άραχθου, τα γραφικά Τζουμέρκα, το ιστορικό φορτίο της βυζαντινής και μεταβυζαντινής παράδοσης: αυτά και άλλα πολλά, δημιουργούν το ανάγλυφο της Άρτας.
Το Τravel.gr έφτιαξε μια μικρή λίστα με όσα πρέπει να κάνετε από τη στιγμή που θα βρεθείτε στην άκρως ενδιαφέρουσα πόλη που είναι «τοποθετημένη» δίπλα στον Άραχθο και σε μικρή απόσταση από τα Τζουμέρκα. Μια λίστα που περιλαμβάνει γεύσεις και εντυπώσεις από όσα χαρακτηρίζουν την πόλη και συνοψίζουν την εικόνα της.
Βόλτες, νοστιμιές, περιηγήσεις και γνωριμία με την Ιστορία, έρχονται μπροστά σας ως στάσεις με έναν κοινό παρονομαστή: την επαφή με την όμορφη και ιδιαίτερη πόλη της Ηπείρου και τους ανθρώπους της.
Περιήγηση στην ιστορική Άρτα
Η Άρτα που εκκινεί από τα τοπόσημα του αρχαίου παρελθόντος και διαπερνά τον βυζαντινό και σύγχρονο κόσμο, είναι ένας κόσμος που αξίζει να γνωρίσετε σε βάθος. Μέρη της πόλης που φτιάχνουν την εικόνα της, περιμένουν να τα ανακαλύψετε, ακριβώς για να ψηλαφίσετε από κοντά μια πόλη με πολλές «ψυχές», πέρα από την -απολύτως δίκαια- φήμη που κουβαλάει μαζί του το διάσημο γεφύρι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Το Τravel.gr έφτιαξε μια μικρή λίστα με όσα πρέπει να κάνετε από τη στιγμή που θα βρεθείτε στην άκρως ενδιαφέρουσα πόλη που είναι «τοποθετημένη» δίπλα στον Άραχθο και σε μικρή απόσταση από τα Τζουμέρκα. Μια λίστα που περιλαμβάνει γεύσεις και εντυπώσεις από όσα χαρακτηρίζουν την πόλη και συνοψίζουν την εικόνα της.
Βόλτες, νοστιμιές, περιηγήσεις και γνωριμία με την Ιστορία, έρχονται μπροστά σας ως στάσεις με έναν κοινό παρονομαστή: την επαφή με την όμορφη και ιδιαίτερη πόλη της Ηπείρου και τους ανθρώπους της.
Περιήγηση στην ιστορική Άρτα
Η Άρτα που εκκινεί από τα τοπόσημα του αρχαίου παρελθόντος και διαπερνά τον βυζαντινό και σύγχρονο κόσμο, είναι ένας κόσμος που αξίζει να γνωρίσετε σε βάθος. Μέρη της πόλης που φτιάχνουν την εικόνα της, περιμένουν να τα ανακαλύψετε, ακριβώς για να ψηλαφίσετε από κοντά μια πόλη με πολλές «ψυχές», πέρα από την -απολύτως δίκαια- φήμη που κουβαλάει μαζί του το διάσημο γεφύρι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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