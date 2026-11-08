Μιγιατζίμα: Το ιερό νησί της Ιαπωνίας
Μιγιατζίμα: Το ιερό νησί της Ιαπωνίας
Στο τέλος της ημέρας, το νησί επιστρέφει στους κατοίκους του, τα ελάφια και την απόλυτη μυστικιστική ηρεμία του.
Υπάρχουν κάποιοι τόποι στον κόσμο, όπου το πέπλο που χωρίζει το θείο από τα εγκόσμια είναι τόσο λεπτό που μπορείς να το ακούσεις να κυματίζει στο απαλό αεράκι. Η Μιγιατζίμα, το ιερό νησί της ιαπωνικής εσωτερικής θάλασσας Σέτο, είναι ένας τέτοιος τόπος. Ένας τόπος προσευχής και σιωπής, όπου η φύση δεν περιβάλλει απλώς το θείο, αλλά αποτελεί την ίδια την ενσάρκωσή του. Το νησί υπήρξε ανέκαθεν ένας τόπος φορτισμένος με θρησκευτικό δέος. Πολύ πριν τοποθετηθεί ο πρώτος ξύλινος πάσσαλος των ιερών στα ρηχά της ακτής του, το ίδιο το βουνό Μίσεν του νησιού λατρευόταν ως η επίγεια κατοικία των Κάμι, των σιντοϊστικών πνευμάτων της φύσης. Η ανάγκη διατήρησης της απόλυτης ιερότητάς του επέβαλε άβατο με συνέπεια να μην επιτρέπεται σε κανέναν από τους κοινούς θνητούς να πατήσουν το χώμα του.
Σήμερα τα πράγματα έχουν λίγο-πολύ αλλάξει, το άβατο έχει καταργηθεί καθώς πλήθη προσκυνητών Ιαπώνων και ξένων επισκεπτών κατακλύζουν το νησί, ειδικά το Σαββατοκύριακο, ωστόσο η Μιγιατζίμα δεν φαίνεται διατεθειμένη να απεμπολήσει αυτή την ιδιαίτερη εσωτερική ιερότητα που την χαρακτηρίζει. Η πολυκοσμία μοιάζει να υποκλίνεται μπροστά στην αρχαία ενέργεια που εκπέμπει το νησί, ενώ η ευλάβεια των ντόπιων απλώνει ένα αόρατο δίχτυ προστασίας του. Αρκεί να στρέψεις το βλέμμα στις πλαγιές του Μίσεν που βάφονται στα χρυσοκόκκινα χρώματα του φθινοπώρου, στα βελούδινα μάτια ενός ελεύθερου ελαφιού, ή στο πέταγμα ενός πουλιού πάνω από την κόκκινη πύλη Τορίι για να νιώσεις ότι το νησί παραμένει απαραβίαστο, ένα αιώνιο άσυλο γαλήνης.
Το πορφυρό ιερό και η πύλη που επιπλέει
Το Τορίι αυτό το πνευματικό συντοϊστικό σύμβολο είναι το πρώτο που αντικρίζω μαζί με δεκάδες άλλους ταξιδιώτες, καθώς το πλοιάριο που απέπλευσε από την απέναντι ακτή της Χιροσίμα προσεγγίζει το νησί. Αναδύεται μέσα από την θάλασσα με φόντο το ιερό Ιτσουκουσίμα και τις κατάφυτες πλαγιές του Μίσεν μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα.
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Σήμερα τα πράγματα έχουν λίγο-πολύ αλλάξει, το άβατο έχει καταργηθεί καθώς πλήθη προσκυνητών Ιαπώνων και ξένων επισκεπτών κατακλύζουν το νησί, ειδικά το Σαββατοκύριακο, ωστόσο η Μιγιατζίμα δεν φαίνεται διατεθειμένη να απεμπολήσει αυτή την ιδιαίτερη εσωτερική ιερότητα που την χαρακτηρίζει. Η πολυκοσμία μοιάζει να υποκλίνεται μπροστά στην αρχαία ενέργεια που εκπέμπει το νησί, ενώ η ευλάβεια των ντόπιων απλώνει ένα αόρατο δίχτυ προστασίας του. Αρκεί να στρέψεις το βλέμμα στις πλαγιές του Μίσεν που βάφονται στα χρυσοκόκκινα χρώματα του φθινοπώρου, στα βελούδινα μάτια ενός ελεύθερου ελαφιού, ή στο πέταγμα ενός πουλιού πάνω από την κόκκινη πύλη Τορίι για να νιώσεις ότι το νησί παραμένει απαραβίαστο, ένα αιώνιο άσυλο γαλήνης.
Το πορφυρό ιερό και η πύλη που επιπλέει
Το Τορίι αυτό το πνευματικό συντοϊστικό σύμβολο είναι το πρώτο που αντικρίζω μαζί με δεκάδες άλλους ταξιδιώτες, καθώς το πλοιάριο που απέπλευσε από την απέναντι ακτή της Χιροσίμα προσεγγίζει το νησί. Αναδύεται μέσα από την θάλασσα με φόντο το ιερό Ιτσουκουσίμα και τις κατάφυτες πλαγιές του Μίσεν μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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