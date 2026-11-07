Τζουμέρκα: Πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός σε έναν τόπο αδάμαστης ομορφιάς
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Τζουμέρκα: Πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός σε έναν τόπο αδάμαστης ομορφιάς

Περιήγηση στα Τζουμέρκα, έναν τόπο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.

Τζουμέρκα: Πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός σε έναν τόπο αδάμαστης ομορφιάς
Από την πρώτη στιγμή που θα αντικρίσεις τα μεγαλειώδη τοπία των Τζουμέρκων θα νιώσεις δέος και θα αντιληφθείς πόσο μικρός είσαι μπροστά σ’ αυτά τα αιώνια βουνά, τις χαράδρες, τα φαράγγια, τα πυκνά ελατοδάση, τις ορθοπλαγιές, τα ορμητικά ποτάμια και τα ατέλειωτα αλπικά λιβάδια.

Η ιστορία των ανθρώπων που έζησαν εδώ υπήρξε σπουδαία και απρόσμενη για τόπους τόσο απομονωμένους, όσο και τραγική καθώς τα δύο σημαντικότερα από τα χωριά, το Συρράκο και οι Καλαρρύτες, καταστράφηκαν από τους Τούρκους.

Ο τουρισμός δεν έχει φτάσει στα Τζουμέρκα -εκείνοι που έρχονται είναι κυρίως λάτρεις των δραστηριοτήτων και της φύσης, ή όσοι έχουν καταγωγή από εδώ και επιστρέφουν στα πατρικά τους στις διακοπές. Ευτυχώς, λέμε εμείς. Γιατί κάποιοι τόποι αξίζει να μείνουν αδάμαστοι. Και αυθεντικοί.

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