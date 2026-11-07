Μουσείο Τραίνων Δράμας: Εκεί όπου οι ράγες μάς ταξιδεύουν ακόμα
Μουσείο Τραίνων Δράμας: Εκεί όπου οι ράγες μάς ταξιδεύουν ακόμα
Σπάνια αντικείμενα και η ιστορική αμαξοστοιχία του Orient Express προσφέρουν ένα μαγευτικό ταξίδι στην ιστορία του σιδηρόδρομου.
Έκδοση εισιτηρίου στο γκισέ του σταθμού του τρένου, αναμονή για την άφιξή του, έπειτα επιβίβαση και ένα χαμόγελο στα χείλη καθώς το τρένο έφευγε συνοδευόμενο από το σφύριγμά του. Ο ελεγκτής ζητούσε το εισιτήριο, το τρυπούσε με την ειδική τανάλια του ώστε να μην χρησιμοποιηθεί ξανά, και το επέστρεφε στον ή στην κάτοχό του που μπορούσε πλέον να απολαύσει δίχως περισπασμούς το ταξίδι με το τρένο και να ανακαλύψει κάτι νέο· να στρέψει το βλέμμα προς το παράθυρο και να απολαύσει το τοπίο το οποίο πιθανόν δεν θα μπορούσε να θαυμάσει αν βρισκόταν σε αυτοκίνητο ούτε να το προσεγγίσει με τα πόδια.
Αυτή τη διαφορετική και συνάμα ρομαντική αίσθηση ταξιδιού με το τρένο αναβιώνει το Μουσείο Τραίνων Δράμας το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού της μακεδονικής πόλης και, συγκεκριμένα, στο κτίριο της πρώην Αποθήκης Εμπορευμάτων. Μία τοποθεσία έμπλεη αναμνήσεων για τους ντόπιους και συνάμα ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της πόλης που ανάγεται στα τέλη του 19ου αιώνα.
«Οι εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου όπου θα ανεγείρετο ο σιδηροδρομικός σταθμός ξεκίνησαν το 1893 και τα εγκαίνια έγιναν το 1896. Τότε, όλοι μιλούσαν για τις μεγάλες προοπτικές που άνοιγε η νέα σιδηροδρομική σύνδεση για την εμπορική ανάπτυξη της περιοχής, την επικοινωνία της πόλης με τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη και, μέσω αυτών, με τη Βιέννη και την Κωνσταντινούπολη», διηγείται στο Travel ο Παναγιώτης Μακρόπουλος, πρόεδρος του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Σιδηροδρομικών και Φίλων Σιδηροδρόμου Δράμας «Ήφαιστος», τονίζοντας πως ο δραμινός σταθμός αποτέλεσε έναν από τους πιο όμορφους και μεγαλύτερους –έκτασης 198 στρεμμάτων– της χώρας.
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Αυτή τη διαφορετική και συνάμα ρομαντική αίσθηση ταξιδιού με το τρένο αναβιώνει το Μουσείο Τραίνων Δράμας το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού της μακεδονικής πόλης και, συγκεκριμένα, στο κτίριο της πρώην Αποθήκης Εμπορευμάτων. Μία τοποθεσία έμπλεη αναμνήσεων για τους ντόπιους και συνάμα ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της πόλης που ανάγεται στα τέλη του 19ου αιώνα.
«Οι εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου όπου θα ανεγείρετο ο σιδηροδρομικός σταθμός ξεκίνησαν το 1893 και τα εγκαίνια έγιναν το 1896. Τότε, όλοι μιλούσαν για τις μεγάλες προοπτικές που άνοιγε η νέα σιδηροδρομική σύνδεση για την εμπορική ανάπτυξη της περιοχής, την επικοινωνία της πόλης με τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη και, μέσω αυτών, με τη Βιέννη και την Κωνσταντινούπολη», διηγείται στο Travel ο Παναγιώτης Μακρόπουλος, πρόεδρος του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Σιδηροδρομικών και Φίλων Σιδηροδρόμου Δράμας «Ήφαιστος», τονίζοντας πως ο δραμινός σταθμός αποτέλεσε έναν από τους πιο όμορφους και μεγαλύτερους –έκτασης 198 στρεμμάτων– της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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