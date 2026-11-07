Τα Χανιά διδάσκουν σινεμά
Τα Χανιά διδάσκουν σινεμά
Για δώδεκα ημέρες οι προβολείς στράφηκαν στα Χανιά τα οποία εκπαιδεύουν αδιάκοπα το κινηματογραφικό βλέμμα.
Η φιγούρα από την αφίσα της ταινίας «Ο Δράκος» του Νίκου Κούνδουρου έστεκε δίπλα σε μηχανή προβολής ιταλικής κατασκευής του ’60. Το σκηνικό μαγνήτισε το βλέμμα μας και καθοδήγησε τα βήματά μας καθώς κατεβαίναμε τα σκαλιά του Πνευματικού Κέντρου Χανίων όπου πραγματοποιήθηκε μεγάλο μέρος του προγράμματος του 14ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων (CFF). Η παρουσία και μόνο της μηχανής προβολής μάς κάνει να αναλογιστούμε τον ρόλο του σινεμά στο χθες, το σήμερα και το αύριο, με επιτακτικό το ερώτημα εάν η 7η Τέχνη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο – διερώτηση παρόλο που γνωρίζουμε ήδη την απάντηση.
Το σινεμά δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, μπορεί όμως να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουμε εμείς τον κόσμο. Με αυτό ως μότο και με έμφαση στην αξία του άυλου και του ουσιώδους πραγματοποιήθηκε φέτος το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων παρουσιάζοντας από τις 21 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου ένα πλούσιο πρόγραμμα περίπου 400 ταινιών από 53 χώρες ανά τον κόσμο που εστίαζαν στον άνθρωπο και μιλούσαν για την αγάπη και την απώλεια, τη διαφορετικότητα, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την ιστορία και τη συλλογική μνήμη. Γι’ αυτά για τα οποία πασχίζει ο άνθρωπος και αποτελούν πανάκεια στην ρευστή εποχή την οποία διανύουμε.
Η θεματολογία των ταινιών δεν ήταν η μόνη που μας συνεπήρε κατά το τριήμερο το οποίο βρεθήκαμε στα Χανιά τα οποία αποτέλεσαν και αυτό το φθινόπωρο πρωτεύουσα τέχνης και υψηλών αξιών. Η ιστορία του κινηματογράφου συνάντησε τη σύγχρονη δημιουργία, η παράδοση την καινοτομία και καταξιωμένοι δημιουργοί βρέθηκαν δίπλα στις νέες κινηματογραφικές φωνές.
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Το σινεμά δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, μπορεί όμως να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουμε εμείς τον κόσμο. Με αυτό ως μότο και με έμφαση στην αξία του άυλου και του ουσιώδους πραγματοποιήθηκε φέτος το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων παρουσιάζοντας από τις 21 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου ένα πλούσιο πρόγραμμα περίπου 400 ταινιών από 53 χώρες ανά τον κόσμο που εστίαζαν στον άνθρωπο και μιλούσαν για την αγάπη και την απώλεια, τη διαφορετικότητα, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την ιστορία και τη συλλογική μνήμη. Γι’ αυτά για τα οποία πασχίζει ο άνθρωπος και αποτελούν πανάκεια στην ρευστή εποχή την οποία διανύουμε.
Η θεματολογία των ταινιών δεν ήταν η μόνη που μας συνεπήρε κατά το τριήμερο το οποίο βρεθήκαμε στα Χανιά τα οποία αποτέλεσαν και αυτό το φθινόπωρο πρωτεύουσα τέχνης και υψηλών αξιών. Η ιστορία του κινηματογράφου συνάντησε τη σύγχρονη δημιουργία, η παράδοση την καινοτομία και καταξιωμένοι δημιουργοί βρέθηκαν δίπλα στις νέες κινηματογραφικές φωνές.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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