Καρυές Λακωνίας: Μια φθινοπωρινή βόλτα στα πλατάνια του Μενελάου
Καρυές Λακωνίας: Μια φθινοπωρινή βόλτα στα πλατάνια του Μενελάου
Ογκώδεις κορμοί στην αυλή της Παναγίας, οι Καρυάτιδες και τα μονοπάτια του Πάρνωνα το φθινόπωρο
Στην αυλή της Παναγίας, στις Καρυές Λακωνίας, το βλέμμα πέφτει πρώτα στους κορμούς. Ογκώδεις, με βαθιές κοιλότητες και ακανόνιστα ανοίγματα, δίνουν στα πλατάνια μια όψη που αλλάζει καθώς περπατάς γύρω τους. Χρειάζεται να απομακρυνθείς για να παρακολουθήσεις τα κλαδιά ψηλότερα, πάνω από την εκκλησία. Τον Νοέμβριο, η φυλλωσιά εξαφανίζεται και το περίγραμμα των δέντρων διαγράφεται καθαρότερα. Είναι μια καλή εποχή για να συνδυάσεις τη στάση εδώ, με περπάτημα στο χωριό και στα δάση του Πάρνωνα.
Στην αυλή της Παναγίας
Τα πλατάνια βρίσκονται στον περίβολο του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στη βόρεια άκρη του χωριού. Η εκκλησία είναι γνωστή ως Παναγία και τα δέντρα ως «πλατάνια του Μενελάου». Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, τα φύτεψε ο βασιλιάς της Σπάρτης. Ο θρύλος εξηγεί την ονομασία τους, χωρίς βέβαια να αποτελεί τεκμήριο για την ηλικία τους.
Η εντύπωση που προκαλούν οφείλεται κυρίως στη μορφή των κορμών. Τα μεγάλα ανοίγματα στους κορμούς, αφήνουν να φανεί το εσωτερικό τους, ενώ στην εξωτερική επιφάνεια το ξύλο σχηματίζει πτυχώσεις, εξογκώματα και βαθιές εσοχές. Σε ορισμένα σημεία, οι κοιλότητες μοιάζουν με περάσματα. Από άλλη γωνία, το ίδιο άνοιγμα χάνεται πίσω από μια προεξοχή και το δέντρο δείχνει σχεδόν συμπαγές.
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Στην αυλή της Παναγίας
Τα πλατάνια βρίσκονται στον περίβολο του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στη βόρεια άκρη του χωριού. Η εκκλησία είναι γνωστή ως Παναγία και τα δέντρα ως «πλατάνια του Μενελάου». Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, τα φύτεψε ο βασιλιάς της Σπάρτης. Ο θρύλος εξηγεί την ονομασία τους, χωρίς βέβαια να αποτελεί τεκμήριο για την ηλικία τους.
Η εντύπωση που προκαλούν οφείλεται κυρίως στη μορφή των κορμών. Τα μεγάλα ανοίγματα στους κορμούς, αφήνουν να φανεί το εσωτερικό τους, ενώ στην εξωτερική επιφάνεια το ξύλο σχηματίζει πτυχώσεις, εξογκώματα και βαθιές εσοχές. Σε ορισμένα σημεία, οι κοιλότητες μοιάζουν με περάσματα. Από άλλη γωνία, το ίδιο άνοιγμα χάνεται πίσω από μια προεξοχή και το δέντρο δείχνει σχεδόν συμπαγές.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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