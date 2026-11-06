Ισχυρή δυναμική για τον ελληνικό τουρισμό και το 2027
Ισχυρή δυναμική για τον ελληνικό τουρισμό και το 2027
Ποια είναι τα αποτελέσματα των επαφών της ελληνικής τουριστικής ηγεσίας στη World Travel Market στο Λονδίνο.
Mε ισχυρή δυναμική, αυξημένη αεροπορική χωρητικότητα, νέες διεθνείς συνδέσεις και διευρυμένη παρουσία ελληνικών προορισμών στα προγράμματα των μεγαλύτερων ταξιδιωτικών ομίλων διαμορφώνονται οι προοπτικές του ελληνικού τουρισμού για το 2027.
Τα μηνύματα από τη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM) London 2026 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της υψηλής ζήτησης για την Ελλάδα και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας του ελληνικού τουρισμού.
Στη World Travel Market London 2026, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η Υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, και ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), Ανδρέας Φιορεντίνος, πραγματοποίησαν σειρά σημαντικών συναντήσεων με τις διοικήσεις των EasyJet Holidays, Jet2, TUI Group και British Airways. Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκε η βρετανική αγορά, μία από τις σημαντικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα. Το 2025 η Ελλάδα υποδέχθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδόν 4,9 εκατομμύρια επισκέπτες, καταγράφοντας αύξηση κατά 7,6%, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 18,4%. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το 2026, με αύξηση των επισκεπτών κατά περίπου 4% και των εισπράξεων κατά 5% στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου. Αναμένεται η συνολική ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο για το 2026 να φτάσει τους 5 εκατ. επισκέπτες.
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