Greece Talks: Η ελληνική κληρονομιά και πώς διαμορφώνει την Ελλάδα του αύριο
Greece Talks: Η ελληνική κληρονομιά και πώς διαμορφώνει την Ελλάδα του αύριο
Ένα από τα ενδιαφέροντα θέματα που θα συζητηθούν στο συνέδριο του Travel.gr στις 10 Νοεμβρίου.
UPD:
Το Travel.gr, το Νο1 ταξιδιωτικό site, και το Πρώτο Θέμα διοργανώνουν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, το ετήσιο συνέδριο Greece Talks 2026, με τίτλο «NOSTALGIA: Memory, Connection & the Traveler». Στο συνέδριο αναμένεται να παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ προσωπικότητες από διαφορετικούς κόσμους θα συναντηθούν για να μιλήσουν για την Ελλάδα μέσα από τη μνήμη, το παρόν και την προοπτική του μέλλοντος.
Το «παρών» στο συνέδριο θα δώσει και η τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία θα συνομιλήσει με τον Χρήστο Ζερεφό, Εθνικό Εκπρόσωπο για την Κλιματική Αλλαγή και Πρόεδρο του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών, τη Μαρία Ευθυμίου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και τον Δημήτρη Φιλιππίδη, αρχιτέκτονα. Τη συζήτηση, με τίτλο «Η Ελληνική Κληρονομιά», θα συντονίσει ο Μπάμπης Κούτρας, με επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κληρονομιά διαμορφώνει το μέλλον της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Το «παρών» στο συνέδριο θα δώσει και η τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία θα συνομιλήσει με τον Χρήστο Ζερεφό, Εθνικό Εκπρόσωπο για την Κλιματική Αλλαγή και Πρόεδρο του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών, τη Μαρία Ευθυμίου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και τον Δημήτρη Φιλιππίδη, αρχιτέκτονα. Τη συζήτηση, με τίτλο «Η Ελληνική Κληρονομιά», θα συντονίσει ο Μπάμπης Κούτρας, με επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κληρονομιά διαμορφώνει το μέλλον της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα