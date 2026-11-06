H πρώτη στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενιαία πολιτική για τον τουρισμό γίνεται πραγματικότητα

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Την πρώτη στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενιαία πολιτική για τον τουρισμό παρουσίασε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, στις Βρυξέλλες.Οι έξι βασικοί στόχοι της πολιτικής της ΕΕ για τον τουρισμό είναι:-Ανταγωνιστικότητα, με στήριξη του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.-Προώθηση του προορισμού Ευρώπη ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού παγκοσμίως.-Βιώσιμος, ισορροπημένος και προσβάσιμος τουρισμός. Διασφαλίζοντας ότι τα οφέλη του τουρισμού φτάνουν σε κάθε περιοχή και κάθε εποχή, όχι μόνο σε λίγους προορισμούς και μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επίσης τα ταξίδια πρέπει να είναι προσιτά και χωρίς αποκλεισμούς για όλους.-Μέτρηση της επιτυχίας του τουρισμού με κριτήριο την αξία που δημιουργεί στις τοπικές κοινωνίες και όχι μόνο με βάση τον αριθμό των επισκεπτών.-Ανθεκτικότητα, με προετοιμασία του τομέα για μελλοντικές κρίσεις.-Καθαρή και ψηφιακή μετάβαση, βοηθώντας τις τουριστικές επιχειρήσεις να γίνουν πιο καθαρές, πιο κυκλικές και πιο καινοτόμες.Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.