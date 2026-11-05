«Η Ελλάδα όπως είναι»: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Greece Talks
«Η Ελλάδα όπως είναι»: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Greece Talks
Ο Πρωθυπουργός θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ.
UPD:
Το Travel.gr, το Νο1 ταξιδιωτικό site, και το Πρώτο Θέμα διοργανώνουν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, το ετήσιο συνέδριο Greece Talks 2026, με τίτλο «NOSTALGIA: Memory, Connection & the Traveler».
Στις 13:00, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συζητήσει με τον Αντώνη Σρόιτερ στην ενότητα «Η Ελλάδα όπως είναι». Ο τουρισμός, ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης. Θέματα όπως η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, η διάχυση των επισκεπτών σε περισσότερους προορισμούς και περισσότερους μήνες του χρόνου, οι υποδομές και η βιωσιμότητα απασχολούν σταθερά τη δημόσια συζήτηση. Το ίδιο ισχύει και για την ευρωπαϊκή διάσταση του τουρισμού, η οποία αποκτά ιδιαίτερο βάρος αυτές τις μέρες, με την παρουσίαση της πρώτης ενιαίας πολιτικής της ΕΕ για τον τουρισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στις 13:00, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συζητήσει με τον Αντώνη Σρόιτερ στην ενότητα «Η Ελλάδα όπως είναι». Ο τουρισμός, ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης. Θέματα όπως η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, η διάχυση των επισκεπτών σε περισσότερους προορισμούς και περισσότερους μήνες του χρόνου, οι υποδομές και η βιωσιμότητα απασχολούν σταθερά τη δημόσια συζήτηση. Το ίδιο ισχύει και για την ευρωπαϊκή διάσταση του τουρισμού, η οποία αποκτά ιδιαίτερο βάρος αυτές τις μέρες, με την παρουσίαση της πρώτης ενιαίας πολιτικής της ΕΕ για τον τουρισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
UPD:
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