Greece Talks: Η αναγέννηση της Αθήνας και πώς η εικόνα της γεφυρώνει το χθες με το αύριο
Greece Talks: Η αναγέννηση της Αθήνας και πώς η εικόνα της γεφυρώνει το χθες με το αύριο
Το συνέδριο του Travel.gr θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Grande Bretagne.
UPD:
Το Travel.gr, το Νο1 ταξιδιωτικό site, και το Πρώτο Θέμα διοργανώνουν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, το ετήσιο συνέδριο Greece Talks 2026, με τίτλο «NOSTALGIA: Memory, Connection & the Traveler».
Στο συνέδριο αναμένεται να παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ προσωπικότητες από διαφορετικούς κόσμους θα συναντηθούν για να μιλήσουν για την Ελλάδα μέσα από τη μνήμη, το παρόν και την προοπτική του μέλλοντος.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η Αθήνα που μεταμορφώνεται χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα της, τα ελληνικά brands που κουβαλούν δεκαετίες ιστορίας αλλά εξακολουθούν να επανεφευρίσκουν το όραμα και την αποστολή τους, καθώς και η φιλοξενία και το τι σημαίνει σήμερα να υποδέχεται κανείς τον κόσμο με έναν τρόπο που παραμένει αυθεντικά ελληνικός. Παράλληλα, θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν την Ελλάδα εκείνοι που την επέλεξαν, ταξίδεψαν σε αυτήν ή την αγάπησαν από απόσταση.
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