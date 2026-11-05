Η Ελλάδα αναδείχθηκε κορυφαίος προορισμός για οικογενειακές διακοπές στο Ηνωμένο Βασίλειο
Η Ελλάδα αναδείχθηκε κορυφαίος προορισμός για οικογενειακές διακοπές στο Ηνωμένο Βασίλειο
Το βραβείο αποτυπώνει τη διαχρονική απήχηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στη βρετανική αγορά.
Η Ελλάδα αναδείχθηκε ως ο καλύτερος προορισμός για οικογένειες στα Travel Bulletin Star Awards 2026, κατόπιν ψηφοφορίας των επαγγελματιών του τουριστικού τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό Λονδίνο.
Τα βραβεία «Travel Bulletin Star Awards» που απονέμονται από το 2000, αποτελούν έναν καταξιωμένο θεσμό αναγνώρισης της τουριστικής βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου και διοργανώνονται από το επαγγελματικό περιοδικό Travel Bulletin. Στη διαδικασία ψηφοφορίας συμμετέχουν ετησίως περισσότεροι από 30.000 επαγγελματίες του τουρισμού οι οποίοι αξιολογούν και αναδεικνύουν τους κορυφαίους προορισμούς, τις αεροπορικές εταιρείες, τις ξενοδοχειακές αλυσίδες και άλλους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, με βάση την επαγγελματική τους εμπειρία και τις συνεργασίες τους κατά το προηγούμενο έτος.
Στη φετινή διοργάνωση, η Ελλάδα ήταν υποψήφια στην κατηγορία «Star Destination for Families», στην οποία και διακρίθηκε, ενώ η Μύκονος περιλαμβανόταν μεταξύ των υποψηφιοτήτων στην κατηγορία «Star LGBTQ+ Friendly Destination». Το βραβείο παρέλαβε, εκ μέρους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας Αγγελική Τζίφα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Τα βραβεία «Travel Bulletin Star Awards» που απονέμονται από το 2000, αποτελούν έναν καταξιωμένο θεσμό αναγνώρισης της τουριστικής βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου και διοργανώνονται από το επαγγελματικό περιοδικό Travel Bulletin. Στη διαδικασία ψηφοφορίας συμμετέχουν ετησίως περισσότεροι από 30.000 επαγγελματίες του τουρισμού οι οποίοι αξιολογούν και αναδεικνύουν τους κορυφαίους προορισμούς, τις αεροπορικές εταιρείες, τις ξενοδοχειακές αλυσίδες και άλλους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, με βάση την επαγγελματική τους εμπειρία και τις συνεργασίες τους κατά το προηγούμενο έτος.
Στη φετινή διοργάνωση, η Ελλάδα ήταν υποψήφια στην κατηγορία «Star Destination for Families», στην οποία και διακρίθηκε, ενώ η Μύκονος περιλαμβανόταν μεταξύ των υποψηφιοτήτων στην κατηγορία «Star LGBTQ+ Friendly Destination». Το βραβείο παρέλαβε, εκ μέρους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας Αγγελική Τζίφα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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