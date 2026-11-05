Φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη: Η γοητεία των αντιθέσεων από την Άνω Πόλη μέχρι τη Νέα Παραλία
Φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη: Η γοητεία των αντιθέσεων από την Άνω Πόλη μέχρι τη Νέα Παραλία
Περιήγηση στη «νύμφη του Θερμαϊκού» με στάσεις σε εμβληματικά σημεία.
Την έχουν αποκαλέσει με πολλούς τρόπους, από πόλη του Αγίου Δημητρίου μέχρι «νύμφη του Θερμαϊκού». Εμείς προτιμάμε το δεύτερο, καθώς απολαμβάνουμε να περπατάμε δίπλα στη θάλασσα που τη βρέχει και ξεκουράζει το βλέμμα μας, από το Παλιό Λιμάνι έως τη Νέα Παραλία, με ορίζοντα το Μέγαρο Μουσικής και ακόμα παραπέρα. Πρόκειται για αγαπημένη συνήθεια στην όμορφη συμπρωτεύουσα, πολλώ δε μάλλον όταν η ζέστη υποχωρεί και η πόλη περνά στο φθινόπωρο.
Είναι μια εποχή ιδανική για να εξερευνήσουμε και να απολαύσουμε μια πολυαγαπημένη πόλη που διατηρεί ανεξίτηλη τη γοητεία της, όποια εποχή κι αν την επισκεφτούμε. Τα αρχιτεκτονικά της κτίσματα, τα δημόσια μνημεία και τα ποικίλα μουσεία της, η μεγάλη πλατεία Αριστοτέλους, τα ρομαντικά μπαράκια και τα χουχουλιάρικα καφέ, οι ζεστές αίθουσες κινηματογράφου και, βέβαια, η μοναδική γαστρονομία της, χάρη στην οποία η Θεσσαλονίκη αποτελεί μέλος του Δικτύου Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO στον τομέα της Γαστρονομίας, συνθέτουν πολλές διαφορετικές αφορμές για να την ανακαλύψει κανείς.
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