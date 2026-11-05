Ταξιδεύω στην Κοπεγχάγη: Πόσα χρήματα χρειάζομαι για ένα τριήμερο;
Ταξιδεύω στην Κοπεγχάγη: Πόσα χρήματα χρειάζομαι για ένα τριήμερο;
Στο βόρειο άκρο της ηπειρωτικής Ευρώπης υπάρχει μία συναρπαστική πρωτεύουσα.
Η Κοπεγχάγη έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να σας κάνει να θέλετε να μείνετε λίγο περισσότερο. Είναι αρκετά μικρή ώστε να την περπατήσετε, αρκετά οργανωμένη ώστε να μετακινηθείτε χωρίς άγχος και ταυτόχρονα γεμάτη γειτονιές, καφέ, γραφικά κανάλια, μουσεία και εστιατόρια που μπορούν εύκολα να γεμίσουν ένα τριήμερο χωρίς καν να το καταλάβετε.
Υπάρχει, όμως, και η άλλη όψη του νομίσματος: η πρωτεύουσα της Δανίας δεν είναι, σε καμία, περίπτωση, ένας οικονομικός προορισμός. Ένας καφές μπορεί να κοστίσει όσο ένα ολόκληρο πρωινό σε άλλη ευρωπαϊκή πόλη, το φαγητό έξω ανεβάζει γρήγορα τον ημερήσιο προϋπολογισμό και ακόμη και μερικές επισκέψεις σε μουσεία χρειάζονται έναν μικρό οικονομικό προγραμματισμό. Από την άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να ξοδέψετε μία περιουσία για να περάσετε ένα απολαυστικό τριήμερο στην πατρίδα της Μικρής Γοργόνας και του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Κι αυτό γιατί το μεγάλο πλεονέκτημα της Κοπεγχάγης είναι ότι πολλά από τα ωραιότερα πράγματα που έχει να προσφέρει είναι δωρεάν: μια βόλτα στο Nyhavn, οι δρόμοι του Christianshavn, οι ποδηλατικές διαδρομές, τα πάρκα και η ατμόσφαιρα των διαφορετικών συνοικιών της.
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