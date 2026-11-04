Οι χρυσές επιδόσεις της Ελλάδας και της Ισπανίας στον τουρισμό
Οι χρυσές επιδόσεις της Ελλάδας και της Ισπανίας στον τουρισμό
Μείωση των αφίξεων και αύξηση των εσόδων για Τουρκία -Περιόρισε τις απώλειες η Κύπρος.
Η Ελλάδα και η Ισπανία τη φετινή χρονιά αναδεικνύονται ως οι μεγάλοι κερδισμένοι μεταξύ των άμεσα ανταγωνιστικών προορισμών της Μεσογείου. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ισπανία αναμένεται να πετύχουν ρεκόρ διεθνών αφίξεων και τουριστικών εσόδων.
Η Τουρκία σύμφωνα με στοιχεία έως τον Σεπτέμβριο κατέγραψε μείωση των διεθνών αφίξεων και αύξηση των εσόδων ενώ η Κύπρος κατάφερε να περιορίσει τις απώλειες στα βασικά της τουριστικά μεγέθη. Όπως έχει γράψει το Travel.gr, η Ελλάδα, όπως όλα δείχνουν, θα υπερβεί το 2026 τα 45 εκατ. διεθνών αφίξεων (συμπεριλαμβανομένης και της κρουαζιέρας) και τα 25 δισ. ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων.
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