4 γραφικοί προορισμοί για ήσυχες γιορτές: Χριστούγεννα σε μικρούς παραδείσους της Ελλάδας
4 γραφικοί προορισμοί για ήσυχες γιορτές: Χριστούγεννα σε μικρούς παραδείσους της Ελλάδας
Όπου η γιορτινή ατμόσφαιρα συναντά την ηρεμία και τη φυσική ομορφιά
Τα βουνά μας έχουν προορισμούς για όλους. Για αυτούς που αναζητούν κοσμοπολίτικο χαρακτήρα στην απόδρασή τους αλλά και για αυτούς που αναζητούν καταφύγια με πιο ήσυχο προφίλ -χωρίς πολυκοσμία-, ανέγγιχτη φύση και ζεστή ατμόσφαιρα. Ακολουθούν 4 προορισμοί για ήσυχες γιορτές με ξεκούραση και αναζωογόνηση.
Αλωνίσταινα
Προς το νότο, η Αλωνίσταινα είναι ένα εξαιρετικά ήσυχο χωριό της Αρκαδίας ιδανικό για όσους θέλουν να αποκοπούν από όλα και όλους. Βρίσκεται μόλις 11 χλμ. από το κεφαλοχώρι της Βυτίνας, στα 1.200 μ. υψόμετρο στις πλαγιές του Μαινάλου, στο πλάι μιας μικρής ρεματιάς και περιτριγυρίζεται από έλατα και καστανιές. Και εδώ, δίνουν το παρών καλοδουλεμένα πέτρινα σπίτια πολλά από αυτά πυργόσχημα, φτιαγμένα φυσικά από Λαγκαδιανούς μαστόρους, τα οποία εύκολα θα θαυμάσετε κάνοντας έναν απλό περίπατο στο χωριό. Στην πλατεία της Αλωνίσταινας, δεσπόζει η πέτρινη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής του 1898, πιο δίπλα, από μια βρύση τρέχει γάργαρο νερό, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ο τάφος της μητέρας του Θόδωρου Κολοκοτρώνη, Ζάμπιας Κωτσάκη, η οποία καταγόταν από εδώ.
Άλλη μια όμορφη βρύση με ένα κιόσκι θα βρείτε και στην έξοδο του χωριού προς Τρίπολη. Είναι μια αφορμή για έναν όμορφο περίπατο μέσα στο χωριό χαζεύοντας τις γειτονιές του. Κλασικές βόλτες είναι και αυτές προς το παλιό Χάνι και το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου με τον νερόμυλο αλλά και το εγκαταλελειμμένο σανατόριο στο δρόμο προς Βυτίνα. Αν ο καιρός το επιτρέπει και σας αρέσουν οι πεζοπορίες, υπάρχει μονοπάτι που ξεκινάει από το χωριό, περνά μέσα από το δάσος και καταλήγει στη Βυτίνα. Μια διαδρομή αρκετά εύκολη σε ένα υπέροχο τοπίο.
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Αλωνίσταινα
Προς το νότο, η Αλωνίσταινα είναι ένα εξαιρετικά ήσυχο χωριό της Αρκαδίας ιδανικό για όσους θέλουν να αποκοπούν από όλα και όλους. Βρίσκεται μόλις 11 χλμ. από το κεφαλοχώρι της Βυτίνας, στα 1.200 μ. υψόμετρο στις πλαγιές του Μαινάλου, στο πλάι μιας μικρής ρεματιάς και περιτριγυρίζεται από έλατα και καστανιές. Και εδώ, δίνουν το παρών καλοδουλεμένα πέτρινα σπίτια πολλά από αυτά πυργόσχημα, φτιαγμένα φυσικά από Λαγκαδιανούς μαστόρους, τα οποία εύκολα θα θαυμάσετε κάνοντας έναν απλό περίπατο στο χωριό. Στην πλατεία της Αλωνίσταινας, δεσπόζει η πέτρινη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής του 1898, πιο δίπλα, από μια βρύση τρέχει γάργαρο νερό, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ο τάφος της μητέρας του Θόδωρου Κολοκοτρώνη, Ζάμπιας Κωτσάκη, η οποία καταγόταν από εδώ.
Άλλη μια όμορφη βρύση με ένα κιόσκι θα βρείτε και στην έξοδο του χωριού προς Τρίπολη. Είναι μια αφορμή για έναν όμορφο περίπατο μέσα στο χωριό χαζεύοντας τις γειτονιές του. Κλασικές βόλτες είναι και αυτές προς το παλιό Χάνι και το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου με τον νερόμυλο αλλά και το εγκαταλελειμμένο σανατόριο στο δρόμο προς Βυτίνα. Αν ο καιρός το επιτρέπει και σας αρέσουν οι πεζοπορίες, υπάρχει μονοπάτι που ξεκινάει από το χωριό, περνά μέσα από το δάσος και καταλήγει στη Βυτίνα. Μια διαδρομή αρκετά εύκολη σε ένα υπέροχο τοπίο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.travel.gr
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