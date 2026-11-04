Το τυρί που ωριμάζει σε νεροκολοκύθα και άλλα γευστικά θαύματα της Τήνου
Το τυρί που ωριμάζει σε νεροκολοκύθα και άλλα γευστικά θαύματα της Τήνου
H τυροκομία της διεκδικεί, μαζί με όλες τις Κυκλάδες, μια θέση στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
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Τέλος φθινοπώρου, καθώς υποχωρεί το πλήθος των τουριστών, έρχεται ξανά στην επιφάνεια η καθημερινή ζωή της Τήνου. Των ανθρώπων που επιμένουν να ξεχειμωνιάζουν εδώ, κόντρα στον άνεμο και στα προβλήματα που ταλαιπωρούν τη νησιωτική Ελλάδα. Εκείνων που εκτιμούν τις απλές απολαύσεις, όπως ένα πιάτο με ποικιλία παραδοσιακών τυριών συνοδεία τσίπουρου, στη ζεστασιά ενός πέτρινου κτίσματος με θέα το Αιγαίο. Αυτή την εμπειρία ζήσαμε με τον σεφ Αντώνη Ψάλτη και το τυροκομείο Μανταλένα στις φετινές δράσεις της ΝΩΜΩ, μιας AμΚε, της εικαστικού Αλεξάνδρας Γρυπάρη και της αναλύτριας Σοφίας Ζησίμου, που τα τελευταία χρόνια αναδεικνύει τα ίχνη της ιστορίας και της παράδοσης στον σύγχρονο πολιτισμό του νησιού. Φέτος η Κυκλαδική Τυροκομία, που διεκδικεί μία θέση στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, είχε την τιμητική της σε εργαστήρια, εμπειρίες γευσιγνωσίας, συζητήσεις αλλά και μεγάλα γιορτινά τραπέζια.
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