«Κοίτα με» πώς χαράζω την πορεία μου στον κόσμο
«Κοίτα με» πώς χαράζω την πορεία μου στον κόσμο
Στη «γενιά του scrolling» εστιάζει το Παιδικό και Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, που θα διαρκέσει μεταξύ 9-15 Νοεμβρίου.
Τι είναι αυτό που μας κάνει να διαφέρουμε από τα υπόλοιπα ανθρώπινα πλάσματα; Η ματιά μας, ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε τον κόσμο, τα θέματα που μας απασχολούν, οι αξίες που μας χαράζουν, οι άνθρωποι που στέκονται συνοδοιπόροι. Το φως της ιδιοσυγκρασίας τους σαν φλόγα κεριού ικανή να φωτίζει στο σκοτάδι και να υπενθυμίσει ότι το μαζί είναι παντοδύναμο.
Πώς καλλιεργείται η έννοια του μαζί και πώς το αντιλαμβάνεται καθείς σε διαφορετικές ηλικίες και περιόδους της ζωής του; Η εύπλαστη, εύθραυστη και συνάμα γεμάτη θάρρος ματιά των παιδιών ξεδιπλώνεται με κάθε αφορμή. Στην εκπαίδευση του αμφιβληστροειδή τους συμβάλλει (και) ο κινηματογράφος με αντίστοιχα φεστιβάλ να αξίζουν εύσημα για την ποιότητά τους, όπως το Παιδικό και Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας που σηκώνει αυλαία στις 9 και ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Πώς καλλιεργείται η έννοια του μαζί και πώς το αντιλαμβάνεται καθείς σε διαφορετικές ηλικίες και περιόδους της ζωής του; Η εύπλαστη, εύθραυστη και συνάμα γεμάτη θάρρος ματιά των παιδιών ξεδιπλώνεται με κάθε αφορμή. Στην εκπαίδευση του αμφιβληστροειδή τους συμβάλλει (και) ο κινηματογράφος με αντίστοιχα φεστιβάλ να αξίζουν εύσημα για την ποιότητά τους, όπως το Παιδικό και Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας που σηκώνει αυλαία στις 9 και ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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