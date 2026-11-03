10 ευρωπαϊκοί προορισμοί για να ζήσετε τη μαγεία των Χριστουγέννων
10 ευρωπαϊκοί προορισμοί για να ζήσετε τη μαγεία των Χριστουγέννων
Από φωτισμένες μεσαιωνικές πλατείες και ιστορικές χριστουγεννιάτικες αγορές έως σκανδιναβικά τοπία του χειμώνα.
UPD:
Oι ευρωπαϊκοί προορισμοί που ακολουθούν, ζουν τις γιορτές με τρόπο αυθεντικό, θεατρικό και αξέχαστο. Από τα τέλη Νοεμβρίου έως και τις ημέρες των Χριστουγέννων, η Ευρώπη μεταμορφώνεται.
Οι πόλεις αφηγούνται ιστορίες μέσα από το φως, τα ζεστά αρώματα και τις τελετουργίες που επαναλαμβάνονται εδώ και αιώνες. Οι χριστουγεννιάτικες αγορές, οι φωτισμένοι δρόμοι και οι πλατείες που γεμίζουν κόσμο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας κάθε τόπου. Συγκεντρώσαμε 10 χαρακτηριστικούς γιορτινούς προορισμούς της Ευρώπης, εστιάζοντας στο πού χτυπά η καρδιά των γιορτών, τι τους κάνει ξεχωριστούς και πού μπορεί κανείς να νιώσει αυτή τη γνώριμη, αυθεντική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Οι πόλεις αφηγούνται ιστορίες μέσα από το φως, τα ζεστά αρώματα και τις τελετουργίες που επαναλαμβάνονται εδώ και αιώνες. Οι χριστουγεννιάτικες αγορές, οι φωτισμένοι δρόμοι και οι πλατείες που γεμίζουν κόσμο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας κάθε τόπου. Συγκεντρώσαμε 10 χαρακτηριστικούς γιορτινούς προορισμούς της Ευρώπης, εστιάζοντας στο πού χτυπά η καρδιά των γιορτών, τι τους κάνει ξεχωριστούς και πού μπορεί κανείς να νιώσει αυτή τη γνώριμη, αυθεντική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα