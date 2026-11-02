Greece Talks: Στις 10 Νοεμβρίου το συνέδριο του Travel.gr
Greece Talks: Στις 10 Νοεμβρίου το συνέδριο του Travel.gr
Με τίτλο «NOSTALGIA: Memory, Connection & the Traveler», το Greece Talks θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.
Το Travel.gr, το Νο1 ταξιδιωτικό site, και το Πρώτο Θέμα διοργανώνουν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, το ετήσιο συνέδριο Greece Talks 2026, με τίτλο «NOSTALGIA: Memory, Connection & the Traveler».
Στο συνέδριο αναμένεται να παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ προσωπικότητες από διαφορετικούς κόσμους θα συναντηθούν για να μιλήσουν για την Ελλάδα μέσα από τη μνήμη, το παρόν και την προοπτική του μέλλοντος. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η Αθήνα που μεταμορφώνεται χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα της, τα ελληνικά brands που κουβαλούν δεκαετίες ιστορίας αλλά εξακολουθούν να επανεφευρίσκουν το όραμα και την αποστολή τους, καθώς και η φιλοξενία και το τι σημαίνει σήμερα να υποδέχεται κανείς τον κόσμο με έναν τρόπο που παραμένει αυθεντικά ελληνικός. Παράλληλα, θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν την Ελλάδα εκείνοι που την επέλεξαν, ταξίδεψαν σε αυτήν ή την αγάπησαν από απόσταση.
Ξεχωριστή θέση στη θεματολογία του συνεδρίου κατέχει η κληρονομιά ως ζωντανό υλικό, μέσα από τη γνώση, τις αξίες, την επιστήμη, την αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό και τη συλλογική μνήμη. Το Greece Talks 2026 αναζητά εκείνα τα στοιχεία του παρελθόντος που εξακολουθούν να μας καθορίζουν, επιχειρώντας να κατανοήσει γιατί κάποια πράγματα αντέχουν στον χρόνο, πώς αποκτούν νέο νόημα σε κάθε εποχή και με ποιον τρόπο μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για όσα έρχονται.
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