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Flensburg: Η παραμυθένια «πόλη του ρουμιού» στα σύνορα Γερμανίας-Δανίας
TRAVEL.GR

Flensburg: Η παραμυθένια «πόλη του ρουμιού» στα σύνορα Γερμανίας-Δανίας


Το γερμανικό Flensburg, ακριβώς στα σύνορα με τη Δανία, είναι ένα παραμυθένιο ιστορικό λιμάνι που συνδυάζει μοναδικά δύο διαφορετικές κουλτούρες.

Flensburg: Η παραμυθένια «πόλη του ρουμιού» στα σύνορα Γερμανίας-Δανίας
Ήδη από τον 16ο αιώνα το Flensburg αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά λιμάνια της Δανίας στην περιοχή της Βαλτικής.

Κατά τον 18ο αιώνα εξελίχθηκε σε κέντρο εμπορίου ρουμιού με την Καραϊβική, κερδίζοντας έτσι το προσωνύμιο «Rumstadt», δηλαδή η «Πόλη του Ρουμιού», και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί το πολιτιστικό και εμπορικό κέντρο του βόρειου τμήματος του κρατιδίου του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, επιτελώντας μάλιστα διάφορους διοικητικούς ρόλους, τόσο σε επίπεδο κρατιδίου όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

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