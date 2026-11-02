Oι ωραιότερες εμπειρίες στην Έδεσσα του φθινοπώρου
Oι ωραιότερες εμπειρίες στην Έδεσσα του φθινοπώρου
Μοναδικά τοπία και κρυμμένα αξιοθέατα στην πόλη της Έδεσσας.
Tα άφθονα νερά έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία και την ανάπτυξη της πόλης. Κτισμένη στην άκρη του γκρεμού μέσα σε πανέμορφη φύση, με καταρράκτες μέσα σε αστικό περιβάλλον και την σπουδαίας μακεδονικής αρχιτεκτονικής συνοικία Βαρόσι, η Έδεσσα είναι ένας υπέροχος προορισμός. Συμπληρώνεται από αξιοθέατα όπως η αρχαία πόλη στον Λόγγο.
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