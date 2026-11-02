ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μήνυμα 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Θεσπρωτία, Κέρκυρα και Παξούς: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Oι ωραιότερες εμπειρίες στην Έδεσσα του φθινοπώρου
TRAVEL.GR

Oι ωραιότερες εμπειρίες στην Έδεσσα του φθινοπώρου


Μοναδικά τοπία και κρυμμένα αξιοθέατα στην πόλη της Έδεσσας.

Oι ωραιότερες εμπειρίες στην Έδεσσα του φθινοπώρου
Tα άφθονα νερά έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία και την ανάπτυξη της πόλης. Κτισμένη στην άκρη του γκρεμού μέσα σε πανέμορφη φύση, με καταρράκτες μέσα σε αστικό περιβάλλον και την σπουδαίας μακεδονικής αρχιτεκτονικής συνοικία Βαρόσι, η Έδεσσα είναι ένας υπέροχος προορισμός. Συμπληρώνεται από αξιοθέατα όπως η αρχαία πόλη στον Λόγγο.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης