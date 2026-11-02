Πετάω την καταπίεση της πόλης, μπορώ να πω ότι είναι το «χωριό» μου: Η Ηλεία της ηθοποιού Ήρας Κατσούδα
Πετάω την καταπίεση της πόλης, μπορώ να πω ότι είναι το «χωριό» μου: Η Ηλεία της ηθοποιού Ήρας Κατσούδα
Υπάρχουν κάποια σημεία που γίνονται το «safe place» σου. Εκεί όπου, παρόλο που δεν είναι ο τόπος σου, αποκτάς μια βαθιά σύνδεση μαζί τους. Αυτό το μέρος για μένα είναι ο Νομός Ηλείας.
Στη ζωή μου έχω σταθεί τυχερή και έχω ταξιδέψει σχεδόν σε όλο τον κόσμο: Αφρική, Ασία, Ινδία, Αμερική, Ευρώπη. Αλλά πέρα από τα καταπληκτικά μέρη που κρύβει ο πλανήτης, υπάρχουν κάποια σημεία που γίνονται το «safe place» σου. Εκεί όπου, παρόλο που δεν είναι ο τόπος σου, αποκτάς μια βαθιά σύνδεση μαζί τους. Αυτό το μέρος για μένα είναι ο Νομός Ηλείας. Δεν έχω κάποια σχέση καταγωγής με την περιοχή, αλλά πλέον μπορώ να πω με σιγουριά ότι είναι το χωριό μου. Πώς ξεκίνησε όμως αυτή η γνωριμία και το μετέπειτα «κόλλημα» μαζί της;
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