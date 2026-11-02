Πετάω την καταπίεση της πόλης, μπορώ να πω ότι είναι το «χωριό» μου: Η Ηλεία της ηθοποιού Ήρας Κατσούδα



Υπάρχουν κάποια σημεία που γίνονται το «safe place» σου. Εκεί όπου, παρόλο που δεν είναι ο τόπος σου, αποκτάς μια βαθιά σύνδεση μαζί τους. Αυτό το μέρος για μένα είναι ο Νομός Ηλείας.