Ένας αποχαιρετισμός στον Γιώργο Χατζηπαράσχο
Ένας αποχαιρετισμός στον Γιώργο Χατζηπαράσχο
Θυμόμαστε την συνάντησή μας μαζί του τον Αύγουστο του 2021.
Ο Γιώργος Χατζηπαράσχος υπήρξε μία ιδιαίτερη φυσιογνωμία, ένα πρόσωπο που μαρτυρούσε μία ζωή γεμάτη από εμπειρίες. Όπως λέει και το κλισέ, αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να είχε επινοηθεί.
Όλα ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’40 όταν ως παιδί, άρχισε να απασχολείται σε ένα ζαχαροπλαστείο που άνηκε σε συγγενικό του πρόσωπο. Τότε, ήταν δεν ήταν 12 ετών. Η επιχείρηση ήταν τριώροφη και έτσι το πρωί δούλευε στο μαγαζί, ενώ το βράδυ έμενε στον πρώτο όροφο. Ήταν, κατά ένα τρόπο, εσώκλειστος σε μία πολύ πειθαρχημένη πραγματικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Όλα ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’40 όταν ως παιδί, άρχισε να απασχολείται σε ένα ζαχαροπλαστείο που άνηκε σε συγγενικό του πρόσωπο. Τότε, ήταν δεν ήταν 12 ετών. Η επιχείρηση ήταν τριώροφη και έτσι το πρωί δούλευε στο μαγαζί, ενώ το βράδυ έμενε στον πρώτο όροφο. Ήταν, κατά ένα τρόπο, εσώκλειστος σε μία πολύ πειθαρχημένη πραγματικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα