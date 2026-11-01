10 φυσικά τοπία του κόσμου υπό την προστασία της UNESCO
10 φυσικά τοπία του κόσμου υπό την προστασία της UNESCO
Από τα Galapagos ως τους καταρράκτες Victoria, δέκα φυσικά μνημεία της UNESCO, με αφορμή τη φετινή εγγραφή του Ολύμπου.
Ο Όλυμπος μπήκε φέτος τον Ιούλιο στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς αποφάσισε ομόφωνα την ένταξη της ευρύτερης περιοχής του βουνού στη 48η σύνοδό της, στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.
Ο λόγος είναι διπλός. Ο Μύτικας φτάνει τα 2.918 μέτρα και το βουνό κρύβει μια από τις πλουσιότερες βιοποικιλότητες της χώρας: φαράγγια, ασβεστολιθικές κορυφές, δάση, αλπικά λιβάδια. Παράλληλα, εδώ οι αρχαίοι Έλληνες έβαλαν να κατοικούν οι δώδεκα θεοί, με τον Δία στην κορυφή. Γι’ αυτό ο Όλυμπος μπήκε στον κατάλογο ως μικτό μνημείο, φυσικό και πολιτιστικό μαζί.
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Ο λόγος είναι διπλός. Ο Μύτικας φτάνει τα 2.918 μέτρα και το βουνό κρύβει μια από τις πλουσιότερες βιοποικιλότητες της χώρας: φαράγγια, ασβεστολιθικές κορυφές, δάση, αλπικά λιβάδια. Παράλληλα, εδώ οι αρχαίοι Έλληνες έβαλαν να κατοικούν οι δώδεκα θεοί, με τον Δία στην κορυφή. Γι’ αυτό ο Όλυμπος μπήκε στον κατάλογο ως μικτό μνημείο, φυσικό και πολιτιστικό μαζί.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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